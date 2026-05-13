Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу

Стан немовляти вдалося стабілізувати після тяжкого поранення, отриманого під час атаки "шахеда" по житловому будинку у Кривому Розі.

Дівчинку разом із матір'ю оперативно доправили до лікарні у Дніпрі

Коротко:

9-місячна дівчинка постраждала в Кривому Розі від "шахеда"

Дитині відірвало ногу, лікарі врятували кінцівку операцією

Після стабілізації її перевели з мамою до лікарні у Дніпрі

Дев’ятимісячна дівчинка, яка постраждала внаслідок удару "шахеда" по приватному будинку у Кривому Розі, перебуває у стабільному стані після складного поранення.

За даними медиків, унаслідок вибуху дитина зазнала важкої травми — їй відірвало ногу, однак лікарям вдалося врятувати кінцівку після термінового оперативного втручання.

Як повідомила медична директорка міської лікарні Лариса "Суспільному", дитину доправили до медзакладу разом із матір’ю менш ніж за годину після удару ввечері 12 травня. На момент госпіталізації її стан оцінювали як важкий.

"Внаслідок оперативного втручання, яке було проведено вчасно, вдалося врятувати ніжку дівчинці. Для подальшого лікування її разом з матір’ю перевели до лікарні у Дніпрі", — зазначила Лариса.

Як РФ керує "Шахедами" в режимі реального часу

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що раніше маршрути, швидкість і висота польоту ракет та дронів-камікадзе "Шахед" задавалися заздалегідь, з урахуванням умов місцевості та погоди.

Нині ж, за його словами, російські війська почали використовувати нові канали керування.

Шахед / Інфографіка: Главред

"Mesh-мережа — це система, за якої безпілотники обмінюються сигналами між собою та працюють як ретранслятори. Завдяки цьому оператор, який перебуває на території Росії, може керувати дроном у режимі реального часу і спрямовувати його на конкретні цілі", — пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що вже фіксувалися випадки, коли "Шахеди" та дрони типу "Гербера" отримували пряме керування оператором і використовувалися для атак на рухомі об’єкти — автомобілі, мобільні вогневі групи та навіть потяги.

Як раніше повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

Крім того, у Дніпрі 13 та 14 травня буде тимчасово змінено рух міського електротранспорту через відключення контактної мережі на проспекті Науки та вулиці Севастопольській. Обмеження діятимуть з 9:00 до 18:00, про що повідомили у КП "Дніпровський електротранспорт".

Також у Дніпропетровській області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Відповідні розпорядження підписано керівництвом області. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, першочергово йдеться про вивезення родин із дітьми з кількох населених пунктів.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

