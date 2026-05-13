Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу

Руслан Іваненко
13 травня 2026, 18:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Стан немовляти вдалося стабілізувати після тяжкого поранення, отриманого під час атаки "шахеда" по житловому будинку у Кривому Розі.
Шахед, атака
Дівчинку разом із матір’ю оперативно доправили до лікарні у Дніпрі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • 9-місячна дівчинка постраждала в Кривому Розі від "шахеда"
  • Дитині відірвало ногу, лікарі врятували кінцівку операцією
  • Після стабілізації її перевели з мамою до лікарні у Дніпрі

Дев’ятимісячна дівчинка, яка постраждала внаслідок удару "шахеда" по приватному будинку у Кривому Розі, перебуває у стабільному стані після складного поранення.

За даними медиків, унаслідок вибуху дитина зазнала важкої травми — їй відірвало ногу, однак лікарям вдалося врятувати кінцівку після термінового оперативного втручання.

відео дня

Як повідомила медична директорка міської лікарні Лариса "Суспільному", дитину доправили до медзакладу разом із матір’ю менш ніж за годину після удару ввечері 12 травня. На момент госпіталізації її стан оцінювали як важкий.

"Внаслідок оперативного втручання, яке було проведено вчасно, вдалося врятувати ніжку дівчинці. Для подальшого лікування її разом з матір’ю перевели до лікарні у Дніпрі", — зазначила Лариса.

Як РФ керує "Шахедами" в режимі реального часу

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що раніше маршрути, швидкість і висота польоту ракет та дронів-камікадзе "Шахед" задавалися заздалегідь, з урахуванням умов місцевості та погоди.

Нині ж, за його словами, російські війська почали використовувати нові канали керування.

Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу
Шахед / Інфографіка: Главред

"Mesh-мережа — це система, за якої безпілотники обмінюються сигналами між собою та працюють як ретранслятори. Завдяки цьому оператор, який перебуває на території Росії, може керувати дроном у режимі реального часу і спрямовувати його на конкретні цілі", — пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що вже фіксувалися випадки, коли "Шахеди" та дрони типу "Гербера" отримували пряме керування оператором і використовувалися для атак на рухомі об’єкти — автомобілі, мобільні вогневі групи та навіть потяги.

Інші новини Дніпропетровщини

Як раніше повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

Крім того, у Дніпрі 13 та 14 травня буде тимчасово змінено рух міського електротранспорту через відключення контактної мережі на проспекті Науки та вулиці Севастопольській. Обмеження діятимуть з 9:00 до 18:00, про що повідомили у КП "Дніпровський електротранспорт".

Також у Дніпропетровській області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Відповідні розпорядження підписано керівництвом області. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, першочергово йдеться про вивезення родин із дітьми з кількох населених пунктів.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Днепропетровщина новини Кривого Рогу атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

21:49Війна
Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

21:42Війна
Дипломатичний тупик під акомпанемент ракет: чи справді Путін готовий до миру

Дипломатичний тупик під акомпанемент ракет: чи справді Путін готовий до миру

20:49Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

Останні новини

21:49

РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

21:42

Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

21:35

Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути КремльВідео

21:32

Як охолодити кімнату без кондиціонера: ефективні бюджетні лайфхаки

20:49

Дипломатичний тупик під акомпанемент ракет: чи справді Путін готовий до миру

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
20:32

Буде ще кілька хвиль атак: "Флеш" - про те, коли закінчиться обстріл

20:17

Чим кропити дерева після цвітіння: захист персика та абрикоса в травні

20:01

Гальмують усюди: дівчина перетворила стару швидку на будинок на колесах

19:46

"Заряджена" лунка для огірків: домашній коктейль для міцного вкоріненняВідео

Реклама
19:29

Смачні як бабусині: лінивий рецепт горішків зі згущеним молоком за 25 хвилин

19:28

Ритуали пілотів: навіщо військові льотчики палять порожні труни та піаніно

19:15

Російські МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" по Україні: де прогриміли вибухи

19:10

Росія хоче диктувати нові умови: Невзлін про плани КремляПогляд

19:07

Власники роблять фатальну помилку: чому кіт б'ється задніми лапами, коли кусаєВідео

18:52

Кошеня знайшли вкритим дивною масою: рятувальники були приголомшеніВідео

18:39

Козеня вирішило поборотися з котом: очевидець був вражений тим, чим все закінчилось

18:35

Найвірніші друзі за гороскопом: хто вміє зберігати таємниці

18:33

Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу

18:22

Найближчим часом можуть полетіти ракети: Зеленський попередив про нову атакуФото

18:08

Дрони РФ понад 7 годин тероризували Житомирщину: що відомо про наслідки атаки

Реклама
18:06

Вечірка на 15 днів: зірка влаштувала розкішний дівич-вечір за чужий рахунокВідео

17:49

Містика чи психологія: чому вдома постійно губляться речі

17:44

"Чесна мобілізація" закликала правоохоронців перевірити "бронь" відомих блогерів, активістів та селебріті

17:39

Як батькам називати один одного при дітях: у мережі розгорілася суперечка

17:31

Варити в оболонці чи без: виробники сосисок поставили крапку в багаторічній дискусії

17:31

У якій воді варити гречку - холодній чи гарячій: більшість помиляється роками

17:17

Почались відключення світла: РФ масовано вдарила по заходу України, ситуація в областяхФото

17:16

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

17:00

Більше не для фізкультури: як носити спортивний костюм в 2026 роціВідео

16:56

Дешево і назавжди: як позбутися хруща та його личинок

16:55

Що не можна садити біля болгарського перцю: названо неочевидного сусіда-ворога

16:52

Росія модернізує Ту-160 для ударів по Україні: яка небезпека та що приховує Кремль

16:47

Подружжя знайшло схованку із золотом на кухні: у скільки оцінили скарб

16:24

Говорити "хто крайній" неправильно: як насправді слід ставати в чергу українською

16:19

3 продукти, які категорично не можна готувати в аерогрилі: знають далеко не всі

16:15

Після атаки РФ в обленерго зробили заяву щодо графіків відключень на Полтавщині

16:06

"Буде набагато складніше": Вітвіцька розсекретила стать первісткаВідео

15:21

Дівчина поспішила на касі самообслуговування і швидко пошкодувала

15:19

Коли у 2026 році Вознесіння Господнє: дата свята, традиції та заборони

15:19

Жителі одного міста зможуть користуватися автобусами безкоштовно: яка причина

Реклама
15:01

Нагар на сковорідках і каструлях зникне без тертя: допоможе неочікуваний засіб

14:59

Різниця колосальна: дівчина порівняла ціни на продукти в Україні і Румунії

14:43

"Не виступала наживо": фаворитка Євробачення 2026 зробила заяву після звинуваченьВідео

14:25

Що означає режим "L" на коробці автомат: збиває з пантелику водіївВідео

14:01

Стародавня річка з пророцтва зникає: вчені заговорили про кінець світуВідео

13:47

На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок: кількість загиблих зросла, є поранені

13:45

Чому в'яне розсада помідорів: 4 помилки, яких припускаються майже всіВідео

13:43

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

13:33

Стрибок курсу долара до 55-60 гривень: експерт здивував прогнозом до кінця року

13:27

Принц Вільям виніс вирок шлюбу Гаррі та Меган: "Не має шансів"

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти