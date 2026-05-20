Жінка хотіла проскочити кордон з 'живими коштовностями': що знайшли митники

Контрабандний вантаж конфіскували та передали натуралістам у Львів.

Понад сотню декоративних рибок намагались провезти через кордон

Коротко:

50-річна киянка намагалась ввезти в Україну декоративних коропів

Виявлено 133 коропи кої розміром 16-34 см

Вартість партії перевищує 1 млн грн

У пункті пропуску "Краківець-Корчова" митники виявили незадекларовану партію декоративних японських риб, яких намагалися незаконно ввезти в Україну. Загальна вартість вилученого вантажу перевищує 1 мільйон гривень. Про це повідомили у Львівській митниці.

Під час митного контролю інспектори зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe, яким керувала 50-річна мешканка Києва. Жінка прямувала із Польщі до України і обрала смугу "зелений коридор", чим заявила про відсутність товарів, які підлягають декларуванню.

Проте під час огляду багажного відділення митники виявили картонні коробки з ємностями, заповненими водою. Усередині пакетів знаходилися живі декоративні риби - японські коропи кої (Nishikigoi), що дослівно перекладається як "живі коштовності".

"Це селекційні коропи, які мають яскраве забарвлення та високу колекційну цінність. Їх утримують, переважно, у декоративних ставках, приватних колекціях, садових водоймах та спеціалізованих акваріумних господарствах", - наголосили митники.

Загалом у коробках було 133 особини коропів кої розміром від 16 до 34 сантиметрів. На упаковках були маркування японських розплідників, зокрема Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka та Maruhide.

За попередніми оцінками, вартість партії перевищує 1 мільйон гривень. За фактом порушення складено протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Рибок передали на зберігання в один з натуралістичних центрів Львова. Після проведення еспертиз їх долю вирішить суд.

Як повідомляв Главред, у Золочеві на Львівщині чоловік підірвав бойову гранату поблизу стадіону. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У Східниці на Львівщині встановили незвичайний рекорд України. Масажист-реабілітолог Роман Мальчевський безперервно виконував масаж стоп протягом 12 годин.

Крім цього, у Львові вранці 15 травня на площі Ринок невідомий чоловік облив міського голову Андрія Садового невідомою рідиною та намагався втекти.

Про джерело: Львівська митниця Львівська митниця є територіальним органом Державної митної служби України, що забезпечує реалізацію державної митної політики на західному кордоні країни. Львівська митниця здійснює контроль на ключових пунктах пропуску з Польщею, зокрема: "Краківець–Корчова", "Шегині–Медика", "Рава-Руська", "Грушів–Будомєж", "Угринів–Долгобичув".

