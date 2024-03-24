УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі

Олексій Тесля
24 березня 2024, 20:32
На знімках станом на 24 березня чітко видно серйозно пошкоджене приміщення на вулиці Руднєва.
Севастополь
З'явилися кадри наслідків ударів по об'єктах окупантів у Севастополі / Planet Labs/Схеми, t.me/s/kiber_boroshno

Унаслідок ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Севастополю було пошкоджено будівлю, де знаходиться вузол зв'язку Чорноморського флоту.

Видання Радіо Свобода вже опублікувало супутникові знімки наслідків удару.

Звернемо увагу, що на знімках станом на 24 березня чітко видно серйозно пошкоджене приміщення на вулиці Руднєва в Севастополі.

відео дня
Севастополь

/ Planet Labs/Схеми
Севастополь
Севастополь / Planet Labs/Схеми

Додамо, що поруч із будівлею супутник Planet Labs також зафіксував автомобілі пожежних служб.

Зі свого боку ресурс kiber_boroshno в Telegram публікує супутникові знімки БДК "Азов" і "Ямал" за 22 і 24 березня.

"На БДК "Азов" видно можливе місце ураження, але точно сказати неможливо. Знімки за 24 березня могли бути зроблені до ураження, час достовірно невідомий", - ідеться в повідомленні.

Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі
/ t.me/s/kiber_boroshno
Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі
/ t.me/s/kiber_boroshno

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по окупантах у Криму

Як повідомлялося раніше, у Криму пролунали вибухи. У Севастополі місцеві нарахували щонайменше 6 вибухів - у районах Козачої Бухти і мису Фіолент. Крім цього, "голосно" було в районі аеродрому Бельбек.

У районі Козачої Бухти, за попередніми даними військових, був приліт за місцем розташування 810 бригади морської піхоти РФ.

Нагадаємо, у ЗСУ раніше підтвердили поразку двох великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" унаслідок нічної атаки на півострів, удар по центру зв'язку Чорноморського флоту та інших об'єктах ЧФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Севастополь Чорноморський флот війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

21:43 Україна
У Харкові - ситуація найгірша: в Укренерго закликали чотири регіони економити світло

У Харкові - ситуація найгірша: в Укренерго закликали чотири регіони економити світло

21:41 Україна
"Ситуація в Україні дуже важка": коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу

"Ситуація в Україні дуже важка": коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу

20:55 Світ
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям 20733

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими 18219

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України 11050

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування 10343

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

Останні новини

21:43

"Потужна підтримка": Зеленський натякнув на допомогу Іспанії в посиленні ППО

21:41

У Харкові - ситуація найгірша: в Укренерго закликали чотири регіони економити світло

21:34

Поляки праві: ну летить собі російська мирна ракета - хай летить!Погляд

20:55

"Ситуація в Україні дуже важка": коли у Конгресі голосуватимуть за допомогу

20:32

Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі

Повітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідуєПовітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідує
19:58

Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

19:38

Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

19:31

Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

18:48

"Вони нас будуть, як куріпок...": російський актор зганьбився путінською маячнею

Реклама
18:29

"Кораблі Путіна тонуть": у Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ

18:25

Теракт у Крокусі: загинув член команди гурту Пікнік

18:23

У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії: де і коли не буде світла

18:04

Чорноморський флот РФ найближчим часом знищать: військовий ЗСУ зробив заяву

17:26

Росія знищила усі трансформаторні підстанції в одному з міст-мільйонників

17:21

Есхакзай дивно відреагувала на одруження і батьківство Віталія Козловського

17:20

Штурмовиків РФ спалили разом із технікою: ворога "перемололи" на двох напрямках

17:15

Україна здатна перемогти у війні: топ-керівник НАТО назвав головну умову

16:39

Максим Галкін прокоментував теракт у Крокусі

16:14

У РФ великі втрати: ЗСУ жорстко пошматували росіян – ворога відкинули на півдні

16:10

Удари дронів по НПЗ Росії: зупинено роботу ще одного підприємства, деталі

Реклама
15:52

Виробники це приховують: в чому різниця між соком та нектаром - знають не всіВідео

15:16

"Путін – брехун": Кремль намагається пов'язати Україну з бійнею під Москвою – Кулеба

15:09

Весь графік червоний: Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця

14:29

Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиків

14:13

"Несила більше мовчати": Лілія Ребрик розкрила значення імені третьої доньки

14:11

"Захоплююся силою": хвора на рак Шеннен Доерті звернулася до Кейт Міддлтон

14:01

Кого не можна пускати в дім, щоб вони не принесли біду: прикмети дня

13:33

Дружині-фігуристці Пєскова "натикали" в Мережі за теракт у "Крокусі"

13:20

Росіяни можуть почати виведення військ з Донецька: полковник ЗСУ назвав умову

13:10

Не тільки кораблі: у Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму

12:22

"Збили б російську ракету, залети та далі": заява Міноборони Польщі

12:21

Інтенсивність боїх в районі Авдіївки зменшилась: офіцер ЗСУ назвав причини

12:12

Олена Зеленська звернулася до онкохворої Кейт Міддлтон від імені українців

11:35

Знищили тисячі росіян разом з технікою: в ЗСУ повідомили про успіхи на фронті

11:29

Удар Росії: атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей

10:59

Чому людям за кордоном можуть виплатити пенсії: пояснення експертів

10:42

Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в СевастополіВідео

10:40

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

10:40

Є прильоти: Росія атакувала Львівщину ракетами "Кинджал" - ОВА

10:20

Теракт у Підмосков'ї: Подоляк розповів про те, як зміниться ситуація на фронті

Реклама
10:02

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

09:42

Фінансовий гороскоп на тиждень із 25 до 31 березня: Левам - розтрати, Терезам - прибуток

09:30

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

09:29

У Раді розповіли, що хочуть зробити з "обмежено придатними" до служби в ЗСУ

09:25

Росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалось збити

09:19

Гороскоп на тиждень з 25 до 31 березня: Тельцям - поїздки, Ракам - великий успіх

08:53

Теракт у "Крокусі" влаштував ІДІЛ: ISW оцінив спроби Кремля перекласти провину на Україну

08:48

Масований удар по Україні: російська ракета перетнула кордон із Польщею

08:44

Любовний гороскоп на тиждень з 25 до 31 березня: Левам - побачення, Дівам - уразливість

07:54

РФ атакувала Львівщину десятками ракет та "Шахедами": деталі масштабного удару

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти