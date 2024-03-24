Пробитий дах і пошкоджений БДК: з'явилися кадри після прильотів у Севастополі

На знімках станом на 24 березня чітко видно серйозно пошкоджене приміщення на вулиці Руднєва.

https://glavred.net/ukraine/probitaya-krysha-i-povrezhdennyy-bdk-poyavilis-kadry-posle-priletov-v-sevastopole-10552679.html Посилання скопійоване

З'явилися кадри наслідків ударів по об'єктах окупантів у Севастополі / Planet Labs/Схеми, t.me/s/kiber_boroshno

Унаслідок ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Севастополю було пошкоджено будівлю, де знаходиться вузол зв'язку Чорноморського флоту.

Видання Радіо Свобода вже опублікувало супутникові знімки наслідків удару.

Звернемо увагу, що на знімках станом на 24 березня чітко видно серйозно пошкоджене приміщення на вулиці Руднєва в Севастополі.

відео дня



/ Planet Labs/Схеми

Севастополь / Planet Labs/Схеми

Додамо, що поруч із будівлею супутник Planet Labs також зафіксував автомобілі пожежних служб.

Зі свого боку ресурс kiber_boroshno в Telegram публікує супутникові знімки БДК "Азов" і "Ямал" за 22 і 24 березня.

"На БДК "Азов" видно можливе місце ураження, але точно сказати неможливо. Знімки за 24 березня могли бути зроблені до ураження, час достовірно невідомий", - ідеться в повідомленні.

/ t.me/s/kiber_boroshno

/ t.me/s/kiber_boroshno

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по окупантах у Криму

Як повідомлялося раніше, у Криму пролунали вибухи. У Севастополі місцеві нарахували щонайменше 6 вибухів - у районах Козачої Бухти і мису Фіолент. Крім цього, "голосно" було в районі аеродрому Бельбек.

У районі Козачої Бухти, за попередніми даними військових, був приліт за місцем розташування 810 бригади морської піхоти РФ.

Нагадаємо, у ЗСУ раніше підтвердили поразку двох великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" унаслідок нічної атаки на півострів, удар по центру зв'язку Чорноморського флоту та інших об'єктах ЧФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред