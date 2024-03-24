Удар Росії: атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей

Стали відомі наслідки атаки росіян по енергообʼктах України.

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РФ атакувала Україну ракетами і дронами / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ua.deposiphoto.com

Укренерго стверджує, що повітряна атака росіян у неділю, 24 березня, "суттєво не вплинула на роботу енергосистеми". Тим не менше, ворогом було атаковано низку енергообʼєктів, у деяких областях спостерігаються перебої зі світлом.

У повідомленні Укренерго зауважується, що цілями противника цього разу була критична інфраструктура Дніпропетровської області. Помітно ускладнилась ситуація з енергопостачанням в Одеській та Хмельницькій областях, у Харкові діють мережеві обмеження.

Зокрема, у ніч на неділю, 24 березня, російські терористи випустили по енергоінфраструктурі Дніпропетровщини ударні БПЛА.

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"Уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі. При цьому в м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах", - йдеться у повідомленні.

Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

Станом на ранок 24 березня, додає пресслужба Укренерго, фахівцями відновлено енергоживлення промисловості і теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінія, що вимикалась, повернута в роботу.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

В м. Харків діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури,

На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

В усіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Ракетні удари сьогодні в Україні - що відомо на ранок

У ніч на неділю, 24 березня, та рано-вранці російські загарбники атакували Україну ракетами і дронами. Вибухи прогриміли у Києві та Львові. Силам оборони вдалося знищити 43 ворожі цілі з 29 крилатих ракет і 28 "Шахедів".

Зокрема, над Києвом та областю було збито близько 10 ракет. Уламки ракет упали в Дарницькому районі - у районі лісосмуги. За попередніми даними, у місті - на щастя, без загиблих і постраждалих.

Влучання "Кинджалами" зафіксовано у Львівській області - кілька разів було атаковано один і той же обʼєкт критичної інфраструктури. Одна з російських ракет навіть перетнула кордон Польщі.

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