Знищили тисячі росіян разом з технікою: в ЗСУ повідомили про успіхи на фронті

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк зазначив, що з 17 по 24 березня 2024 року Сили оборони знищили 70 ракет та 238 БПЛА ворога.

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У ЗСУ оприлюднили дані про втрати загарбників за останній тиждень / Колаж Главред, фото: Facebook / Олександр Павлюк, 22 окрема механізована бригада

За останній тиждень Сили оборони України знищили 6010 російських окупантів та 1169 одиниць озброєння та військової техніки. Про це у своєму Телеграм-каналі розповів генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Він зазначив, що протягом тижня з 17 по 24 березня 2024 року Силами оборони України було знищено близько 6010 військовослужбовців РФ.

Також українські воїни завдали суттєвих втрат в озброєнні та військовій техніці російських військ. Зокрема було знищено:

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86 танків;

161 бойова броньована машина;

221 артилерійська система;

1 РСЗВ;

3 установки ППО;

334 одиниці автотехніки;

55 одиниць спецтехніки.

Олександр Павлюк також зазначив, що за останній тиждень Сили оборони України знищили 70 ворожих ракет і 238 безпілотних літальних апаратів.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно атакували великі десантні кораблі російських окупантів "Ямал" і "Азов". Про це йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

В районі Авдіївки з'явилися нові підрозділи окупантів. Росіяни використовують нову амуніцію та змінили тактику ведення бою. Про це повідомив командир батальйону безпілотників 3-ї окремої стрілецької бригади Вадим Мазевич.

Наступальний потенціал Росії в районі Авдіївки та Бахмуту вичерпано. Збройні сили України активно будують оборонні укріплення, щоб стримати ворога. Про це заявив офіцер резерву Збройних сил України, військовий експерт Андрій Крамаров.

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