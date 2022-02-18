"Прийшли ті, хто наступатиме": військовий експерт пояснив маневри Кремля біля кордонів України

РФ проводить перегрупування військ / Фото Reuters

Ризик вторгнення Росії в Україну залишається високим. Попри те, що в РФ заявили про відведення військ від українських кордонів, це більше схоже на перегрупування, оскільки деякі війська Росія відвела, а деякі - привела знову. Таку думку озвучив військовий експерт Влад Волошин.

Зокрема, він прокоментував повідомлення офіційного Вашингтона про те, що Кремль збільшив кількість свого армійського контингенту у прикордонній зоні на 7 тисяч осіб.

"Додаткові 7 тисяч - це нарощування ударних сил і засобів. Тобто тих бійців, які поставили намети, вже вивели, а зараз в ці намети прийшли ті, хто буде наступати", - сказав Волошин виданню Obozrevatel.

За його словами, 3-тя і 150-та мотострілецькі дивізії, які перебували в анексованому Криму, зараз начебто виводяться в місця постійної дислокації, тобто на кордон з Україною.

Місце постійної дислокації 150-ї мотострілецької дивізії знаходиться в Новочеркаську (Ростовська область РФ), а 3-й - у Валуйках (Бєлгородська область РФ).

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"Якщо Росія заявляє про те, що деякі сили і засоби все ж таки виведені, то, найімовірніше, мова йде про те, що це підрозділи логістики – ті, які будували польові табори для тих військ, які зараз зосереджені поблизу українських кордонів. Але їх виводять в Південний і Західний військові округи, це теж абсолютно недалеко", - пояснив військовий експерт.

За словами Волошина, в цілому, кількість російських військових на кордоні з Україною залишилося приблизно такою самою, як і було.

"Але вона (кількість військових, - ред.) має тенденцію до збільшення. Ешелони продовжують рухатися в західному напрямку", - сказав він.

"Імовірність (вторгнення Росії, - ред.) залишається високою. Після заяв про відведення військ вона не зменшилася", - додав Волошин.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

Пізніше старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив Politico, що перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. Часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу, — це 20 лютого і після.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Вторгнення Росії може статися в будь-який момент.

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