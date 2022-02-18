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Путін загнав себе у пастку: експерт пояснив, чому Кремль не отримає контроль над Україною

18 лютого 2022, 01:57

Упродовж багатьох Путін хотів легалізувати терористичні "ЛНР" і "ДНР". Але визнавши їх, господар Кремля сам зруйнує плани з підкорення України.

Володимир Путін
Володимир Путін / УНІАН

Якщо президент Росії Володимир Путін визнає "ЛДНР", то фактично вийде з Мінських угод. А це означатиме крах його планів отримати контроль над усією територією України.

Таку думку озвучив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, передає 24 канал.

За його словами, свідченням того, що Путін готовий визнати терористичні "ЛНР" і "ДНР" є його слова на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Тоді президент Росії заговорив про "порятунок жителів Донбасу від геноциду".

Піонтковський зазначив, що для Путіна було важливо, щобы "ЛДНР" стали частиною української силової структури й отримали можливість легально насаджувати проросійські ідеї на Донбасі та по всій Україні, при цьому офіційно представляючи Київ.

Коли стало ясно, що українська влада на такий крок не піде, Путін спробував вдатися до військового шантажу.

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"Для Путіна були цінні Мінські угоди. Він тримав в руках інструмент підкорення України в цілому", - сказав Піонтковський і додав, що тепер задумом лідера РФ збутися не судилося.

читайте такожPolitico: Нова можлива дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютого

Як повідомляв Главред, російський президент Володимир Путін отримав офіційне звернення Держдуми Росії з проханням визнати "державність" так званих "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі. Однак такий документ не відповідає вимогам Мінських угод, які Москва розглядає в якості пріоритетного механізму для вирішення збройної конфронтації, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

У Білому домі заявили, що можливе визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік спричинить певні наслідки для Москви. При цьому у Байдена поки не готові уточнити, які саме.

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