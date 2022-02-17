Велика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгнення

Путін не зважиться на вторгнення в Україну, вважає Сергій Гармаш / Reuters

Великий вторгнення Росії в Україну швидше за все не буде, але висока ймовірність ескалації на Донбасі і ракетних ударів по якійсь інфраструктурі. Таку думку озвучив представник України в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює можливість повномасштабної атаки на Україну, Гармаш відповів так:

"Як дуже низьку. Я вважаю дуже високою ймовірність ескалації на Донбасі та можливість якихось дестабілізуючих військових дій типу ракетних ударів по якійсь інфраструктурі. Це я можу допустити".

За його словами, Путін розуміє, що через позицію Заходу, повномасштабна війна Росії з Україною матиме руйнівні наслідки для економіки РФ, передає Obozrevatel.

"Грає роль позиція українського народу. Адже мало зайняти території, ними треба ще й керувати, управляти. А населення в Україні в основній масі нелояльне. І зараз, я думаю, Путін це бачить", - додав представник ТКГ.

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Також, на його думку, грає роль і внутрішньополітична ситуація.

"Все одно буде якийсь опір, все одно будуть жертви з боку РФ. Путіну доведеться пояснювати населенню, за що померли ці люди у війні з "братнім" народом", - вважає Гармаш.

Він додав, що Путін "ніколи не діяв напряму, щоби не нести відповідальність".

"Він (Путін, - ред.) завжди йшов шляхом спецоперацій, за спинами жінок і дітей, "нас там немає" і так далі. Мені здається, точно так само він діятиме і зараз. Простіше організувати якісь заворушення, теракти в тому ж Києві, створити економічні проблеми Україні, викликати соціальне невдоволення (...) таке може бути. Це в його характері", - резюмував журналіст.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ані 16 лютого, ані в будь-який інший день.

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