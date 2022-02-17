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"За нас помирати ніхто не буде": Зеленський розповів, як захистити Україну від РФ

17 лютого 2022, 17:19

За словами Зеленського, Київ домагається від західних партнерів певних гарантій.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні іноземні військові на її території. За його словами, навіть незважаючи на загрозу вторгнення Росії, це може стати зайвим приводом для дестабілізації.

"Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - зазначив Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна.

Крім того президент заявив, що в разі повномасштабної війни Росії проти України іноземні армії не будуть битися за українців.

Тому Київ домагається від західних партнерів певних гарантій.

"Все ж прагматичні. Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо - спасибі. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія - то будемо не готові. Ми точно цього не хочемо", - зазначив Зеленський.

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читайте такожPolitico: Нова можлива дата вторгнення Росії в Україну-20 лютого

Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущений.

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Володимир Зеленський російське вторгнення
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