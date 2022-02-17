Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

Російська армія / Reuters

Представники офіційного Вашингтона говорять про те, що, незважаючи на заяви Міноборони РФ про відведення військ від кордонів України, Кремль збільшив кількість свого армійського контингенту в прикордонній зоні на 7 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Вчора уряд Росії заявив, що відводить війська від кордону з Україною. Це твердження привернуло до себе велику увагу як тут, так і в усьому світі, але тепер ми знаємо, що воно було помилковим. Фактично, ми підтвердили, що за останні кілька днів Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною на цілих 7000 осіб, причому деякі з них прибули зовсім недавно", - заявив представник Адміністрації президента Джо Байдена.

Також представники Білого дому заявляють, що Кремль може використовувати помилковий привід для вторгнення.

"Росіяни також заявили в останні дні, що вони готові зайнятися дипломатією, як неодноразово пропонували ми і наші союзники. Але всі ознаки того, що ми маємо зараз, означають, що вони хочуть тільки публічно запропонувати поговорити і заявити про деескалацію, в той час як в приватному порядку мобілізуються для війни. Ми продовжуємо отримувати вказівки на те, що вони можуть у будь - який момент використовувати помилковий привід, щоб виправдати вторгнення в Україну", - сказав чиновник.

читайте такожPolitico: Нова можлива дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютого

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Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.