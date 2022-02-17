Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

У США представники адміністрації президента Джо Байдена і Білого дому заявляють, що Кремль легко може використовувати помилковий привід для вторгнення.
Представники офіційного Вашингтона говорять про те, що, незважаючи на заяви Міноборони РФ про відведення військ від кордонів України, Кремль збільшив кількість свого армійського контингенту в прикордонній зоні на 7 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Вчора уряд Росії заявив, що відводить війська від кордону з Україною. Це твердження привернуло до себе велику увагу як тут, так і в усьому світі, але тепер ми знаємо, що воно було помилковим. Фактично, ми підтвердили, що за останні кілька днів Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною на цілих 7000 осіб, причому деякі з них прибули зовсім недавно", - заявив представник Адміністрації президента Джо Байдена.
Також представники Білого дому заявляють, що Кремль може використовувати помилковий привід для вторгнення.
"Росіяни також заявили в останні дні, що вони готові зайнятися дипломатією, як неодноразово пропонували ми і наші союзники. Але всі ознаки того, що ми маємо зараз, означають, що вони хочуть тільки публічно запропонувати поговорити і заявити про деескалацію, в той час як в приватному порядку мобілізуються для війни. Ми продовжуємо отримувати вказівки на те, що вони можуть у будь - який момент використовувати помилковий привід, щоб виправдати вторгнення в Україну", - сказав чиновник.
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Можливе вторгнення Росії в Україну
12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.
У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".
15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.