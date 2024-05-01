В окупованому Довжанську 'розцвіла бавовна': вибухнула вантажівка з боєприпасами РФ

Вантажівка вибухнула при в'їзді до міста. Боєприпаси, які окупанти перевозили, детонували ще деякий час.

https://glavred.net/ukraine/v-okkupirovannom-dolzhanske-rascvela-bavovna-vzorvalsya-gruzovik-s-boepripasami-rf-10562006.html Посилання скопійоване

На окупованій Луганщині спалахнула вантажівка росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Вдень 1 травня у тимчасово окупованому Довжанську Луганської області стався потужний вибух. Вибухнула вантажівка, яка перевозила боєкомплект для російських окупантів. Відео із палаючою вантажівкою поширили Telegram-канали.

На відеозаписах, поширених у мережі, видно, як велика вантажівка росіян спалахнула. Густий стовп диму від палаючого авто піднімається високо в небо. Ймовірно, у вантажівці перевозили боєприпаси, які й спричинили сильну пожежу.

Судячи з кадрів, пожежа сталася не в самому місті, а за його межами, оскільки на місці події видно поля, дерева та кущі. Місцеві повідомляли, що вантажівка вибухнула при в'їзді до міста біля стели "Свердловськ". Боєприпаси, які окупанти перевозили, детонували ще деякий час.

відео дня

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху в Довжанську. Також невідомо про долю окупантів, які перебували у вантажівці.

Що выдомо про Довжанськ? Довжанськ наразі є глибоким тилом російської окупаційної армії, розташованим за 140 км від територій, підконтрольних Силам оборони України. Це адміністративний центр однойменної міської громади та району в Луганській області. Навесні 2014 року Свердловськ, як і значна частина Луганської області, був захоплений проросійськими бойовиками. До 2016 року місто мало назву Свердлоськ, 12 травня 2016 року Верховна Рада України постановила надати місту назву Довжанськ.

"Бавовна" у росіян - новини по темі

Нагадаємо, українські військові завдали удару по скупченню росіян у селі Рогове, в Луганській області. Удар був здійснений касетними снарядами далекобійних ATACMS, по росіянах випустили три ракети.

Також 15 квітня у тимчасово окупованому російськими військами Бердянську в Запорізькій області сталися вибухи. Жителі міста почули гучні вибухи, які пролунали по всьому Бердянську. Після цього спостерігався дим у нагірній частині міста.

Крім цього, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню російських окупантів. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, пожежу від "бавовни" окупанти загасили лише вночі і потім вивозили поранених вантажівками.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред