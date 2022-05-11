Наблизилися до кордонів РФ: ЗСУ витісняють окупантів з Харківської області

Арестович / УНІАН, Reuters

На території Харківської області тривають запеклі бої.

Як повідомив радник Голови ОП України Олексій Арестович, російські війська відійшли від Харкова і подекуди відступили до кордону.

"ЗСУ наблизилися, а десь, кажуть, вже і вийшли (на кордон з РФ в Харківській області - ред). Треба розуміти, що дані надходять із запізненням. Вони частину розбитих військ забрали на територію РФ, частину перекинули на Луганський напрямок, а частину замінили мобілізованими з "ЛНР" і "ДНР". Але кордон вже давно не є безпечною зоною. Конфлікт там не припиниться", - каже Арестович.

За його словами, війська РФ стріляють через кордон.

"Це символічне значення має, але військового не має, тому що може йти стрілянина, можуть бути спроби зайти. Але від Харкова відкинули, дійсно. Польову артилерію відсунули, тепер дістати може тільки РСЗВ. Значною мірою захистили Харків " - пояснює радник Голови ОП України.

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Війна Росії проти України

Один з російських воєначальників, замкомандующего військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше говорив, що Росія збирається захопити Донбас, південні регіони України та пробити коридор до окупованого Криму. Такі, мовляв, завдання ставлять перед собою загарбники в рамках другої фази своєї нібито "спецоперації".

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня ЗСУ можуть перейти в масштабний контрнаступ на зайняті військами РФ позиції. Вже до кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке має посприяти реалізації цілей армії України.

В Інституті вивчення війни в США розповіли про продовженні тактичного наступу ЗСУ на півночі Харківської області, за підсумками якого було звільнено низку населених пунктів. Окупанти РФ перекидають свої війська в бік півночі, щоб не дати українським підрозділам вийти до кордонів з Росією. Експерти прогнозують, що контрнаступ армії України може ліквідувати загрозу обстрілів північно-східних околиць міста російською артилерією. У перспективі ЗСУ можуть зупинити наступ російських загарбників в районі Ізюма.

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