За яких умов українці підтримали б передачу Донбасу РФ: що показало опитування

У КМІС попереджають про ризики маніпуляцій під час можливого референдуму.

https://glavred.net/ukraine/pri-kakih-usloviyah-ukraincy-podderzhali-by-peredachu-donbassa-rossii-chto-pokazal-opros-10749299.html Посилання скопійоване

Українці підтримали б передачу Донбасу Росії, але є умови

Головне з новини:

Більшість українців підтримують мирну угоду із Заходом

Підтримка референдуму щодо миру знижується

Формулювання питань суттєво впливає на відповіді

Більшість громадян України схиляються до ідеї мирного врегулювання війни через міжнародну угоду за участі США та Європейського Союзу, якщо вона передбачатиме вступ України до ЄС у 2027 році, надійні гарантії безпеки, план відбудови та певні територіальні компроміси.

відео дня

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології. За такий варіант висловилися 61% респондентів, тоді як 10% не підтримали б його. Ще 21% не брали б участі в голосуванні, а 9% не змогли визначитися.

Формулювання питання суттєво впливає на відповіді

Соціологи наголошують, що реакція українців значною мірою залежить від того, як саме сформульоване питання.

Зокрема, більшість категорично не сприймає ідею виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Але якщо уникати прямої згадки про це або подавати умови в іншому контексті, рівень підтримки зростає.

У КМІС попереджають про ризики маніпуляцій під час можливої референдумної кампанії:

"В нинішній ситуації є високі ризики маніпуляцій з референдумом. Це має враховуватися і владою України, і українською громадськістю, і західними партнерами України", - зазначають дослідники.

Підтримка ідеї референдуму зменшується

Порівняно з січнем, кількість прихильників проведення референдуму щодо мирної угоди знизилася:

у січні - 55%;

у березні - 50%.

При цьому ставлення до територіальних компромісів суттєво різниться між тими, хто підтримує референдум, і тими, хто проти.

Серед прихильників референдуму:

71% готові погодитися на виведення військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки;

25% - проти;

5% - не визначилися.

Серед противників референдуму:

39% допускають територіальні поступки;

48% - виступають проти;

13% - не визначилися.

Готовність брати участь у референдумі

Загалом участь у можливому референдумі готові взяти:

31% - точно;

33% - скоріше так;

15% - скоріше ні;

15% - точно ні.

Найвища мобілізація - серед тих, хто допускає виведення військ із Донбасу: 76% із них заявили, що точно або скоріше прийдуть на голосування. Серед противників територіальних компромісів таких - 59%.

Вибори та референдум в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Про джерело: КМІС Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві. Спеціалізація - соціологічні дослідження. Проводить соціекономічні, маркетингові та політичні дослідження. Також КМІС займається дослідженнями здоров'я, консалтингом та аудитом досліджень. Компанія була заснована 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Стала Київським міжнародним інститутом соціології 1992 року, коли партнером Центру став Paragon Research International. Компанія провела понад 300 фокус-груп. Щороку проводиться приблизно 70-80 кількісних досліджень, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред