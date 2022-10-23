"Превентивний удар НАТО": експерт про сценарій перекидання в Україну десантників США

Американських десантників можуть перекинути в Україну / Reuters

Підрозділи 2-ї бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США, які розмістили на румунсько-українському кордоні, можуть зайти на територію України в рамках кроків з оборони НАТО.

Таким чином Пентагон показує свою зацікавленість у процесах, які зараз відбуваються в Україні та російсько-українській війні, заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі FREEДОМ.

"Основна парадигма участі військ США - захист країн НАТО. Вони цю парадигму активно просувають. Але ніде не написано, що захист НАТО відбувається саме в країнах НАТО. Вони можуть захищати Альянс і на чужій території, з якої може бути завдано удару. Це ж американці, Пентагон! Вони не чекатимуть нападу на натовські структури. Вони будуть наносити превентивні удари", - не виключив експерт.

Співрозмовник упевнений в тому, що вибух будь-якого ядерного боєприпасу на території України, в акваторії Чорного моря або недалеко від будь-якої з країн НАТО - це вже буде вважатися нападом на саму країну НАТО.

"Тому ми зараз і бачимо розгортання і посилення певних натовських рубежів на Східному фронті - це і Польща, і Румунія, і Прибалтика. Будь-який рух росіян з використанням ядерного озброєння, використання "брудної ядерної бомби" або будь-які рухи, пов'язані атомними станціями України, вони спричинять дії військового плану з припинення такого роду загроз", - не виключив він.

Експерт каже, що може бути завдано превентивного удару для недопущення ескалації з боку РФ.

"Тобто по росіянам буде завдано удару до того, як вони використовують ядерну зброю. Тому і потрібні такі підрозділи, як 101 бригада ПДВ США - бригада швидкого реагування, яка розгортається в певних місцях для виконання певних завдань і на землі, і в повітрі", - підкреслив він.

Світан додав,що Пентагон може планувати певні дії на глибину країн НАТО до 1-1,5 тис км - це бойові радіуси основних винищувачів країн НАТО.

"Тому це як мінімум протидія ядерному шантажу росіян, навіть медійному. На будь-яку таку медійну дію РФ, Пентагон відповідає військовою дією", - резюмував він.

Війна в Україні: позиція США

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

Раніше колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що ймовірність ядерного удару по Україні становить 20-25%.

"На початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%", - говорить Панетта посилаючись на аналітиків з органів розвідки.

Раніше президент США Джо Байден заявив про те, що Росія не повинна перемогти у війні проти України.

РФ становить загрозу всьому заходу. Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.

Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети-щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.

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