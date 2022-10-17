Постачання сучасного ППО Україні: у Байдена врахують використання РФ іранських дронів Shahed-136

США планують постачати Україні різні системи ППО, в тому числі і дві системи ЗРК NASAMS, відзначили американські журналісти.
У Білому домі під час планування постачань Україні систем протиповітряної оборони мають намір враховувати використання Росією іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Штати збираються продовжувати постачати українській державі різне ППО, включаючи дві системи зенітних ракетних комплексів NASAMS.
Як повідомляє CNN, Вашингтон під час планування і ухвалення майбутніх рішень про надання Україні сучасних систем ППО, враховуватиме використання Росією іранських дронів-камікадзе.
Журналісти відзначають, що в останні дні Байде і чиновники США чітко продемонстрували готовність постачати Україні різні системи протиповітряної оборони, включаючи дві системи NASAMS.
"Адміністрація Байдена враховуватиме використання Росією цих смертоносних безпілотників у своїх майбутніх рішеннях і плануванні, оскільки це стосується допомоги Україні", - підкреслив високопоставлений представник Києва.
Росія атакувала Київ іранськими дронами
У Києві рано вранці, 17 жовтня, прогримів вибух. Перед прильотом, як писали в Мережі, в Київській області були помічені іранські дрони-камікадзе моделей Shahed.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вибух стався в Шевченківському районі. Пізніше він розповів про ще один вибух у місті. Кличко заявив про пожежу в нежитловій будівлі та пошкодження декількох будинків.
Пізніше Кличко заявив ще про два вибухи у Шевченківському районі міста Києва.
Київський градоначальник розповів, що в результаті атаки Росії іранськими дронами стався вибух у житловому будинку в Києві. Під завали потрапили люди.
Згідно інформації ДСНС на 16:11, рятувальні роботи тривають. Вдалося врятувати 19 людей. Загинули 4 людини. 3 людей госпіталізовано. Два рятувальника госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають.
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