У Байдена жорстко рознесли "воєнний стан" від Путіна- CNN / https://ua.depositphotos.com

Введене російським диктатором Путіним у тимчасово окупованих росіянами "воєнний стан" всього лише "відчайдушна тактика" в спробі встановлення контролю. Про це в коментарі порталу CNN заявив високопоставлений представник Адміністрації президента США Джо Байдена.

Чиновник з Білого дому каже, що американські аналітики аж ніяк не здивовані тим, що диктатор Путін вдався до такого кроку.

Проте, каже чиновник, нова заява Путіна не змінює того факту, що у Росії немає законних претензій на суверенну українську територію. І що офіційні особи США ретельно відстежують, як українці категорично відкидають такий крок Путіна.

Чиновник зазначив-підтримка Білого дому і США в цілому українців, які захищають суверенітет своєї країни в боях з росіянами, залишиться незмінною.

Путін зображує "воєнний стан" на окупованих територіях України

Глава Кремля Володимир Путін 19 жовтня оголосив, мовляв,"воєнний стан" на захоплених Росією окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Режим" запрацює з 00:00 20 жовтня. Причиною "указу" Путін назвав, мовляв, застосування військової сили "проти територіальної цілісності РФ".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "указ" Путіна про "воєнний стан" на захоплених територіях України нічого не змінює. ЗСУ продовжують звільняти свої території. За його словами, Путін, по суті, "легалізував" грабежі майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що рішення Путіна про "воєнний стан" на окупованих Росією територіях вказує на підготовку до масової депортації українців. Як сказав Данилов, країна-окупант зібралася перевезти українців в депресивні райони Росії з метою зміни етнічного складу захопленої території. Рішення має бути засуджене на рівні ООН.

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