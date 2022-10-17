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У Байдена оцінили загрозу для України через ядерні навчання в Росії

17 жовтня 2022, 19:40

Москва регулярно проводить навчання для перевірки своїх ядерних можливостей, сказав Джон Кірбі.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
У США наразі не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні - Білий дім / УНІАН, ua.depositphotos.com

США уважно стежать за ходом ядерних навчань Росії. Наразі Вашингтон не спостерігає ознак, які вказували б на готовність Москви застосувати ядерну зброю проти України. Навчання проходять так само, як і в попередні роки. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляє NPR, він розповів про те, що Вашингтон уважно стежить за ходом ядерних навчань Росії. На даний момент немає ознак готовності Москви піти на сценарій застосування ядерної зброї проти України.

За словами чиновника, під час цих навчань росіяни збираються пересувати деякі зі своїх активів стратегічної важливості.

"Однак ми не бачимо ознак, що в рамках цих навчань або в іншому контексті президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю або зброю масового знищення в Україні", - зазначив Кірбі.

Також він додав, що навчання в Росії проходять так само, як і в попередні роки.

Джон Кірбі підкреслив, що РФ регулярно проводить такі навчання, щоб розуміти рівень своїх ядерних можливостей.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання папірців про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоб задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Дивіться відео ТСН - Байден відповів на ядерні погрози Путіна

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