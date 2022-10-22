"Путін не повинен перемогти": Байден зробив гучну заяву про війну в Україні

Американський лідер нагадав про великий обсяг допомоги США Україні.
Росія не повинна перемогти в війні проти України, заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.
РФ становить загрозу всьому Заходу. Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.
Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.
"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети - щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.
Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.
З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.
Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.
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