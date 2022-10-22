"Путін не повинен перемогти": Байден зробив гучну заяву про війну в Україні

Джо Байден заявив про те, що РФ не повинна перемогти в Україні / Колаж Reuters, УНІАН

Росія не повинна перемогти в війні проти України, заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

РФ становить загрозу всьому Заходу. Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.

Американський лідер нагадав про те, що США вже вклали в допомогу Україні багато грошей, але це не є головним.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується досягнення ясної мети - щоб президент Росії Володимир Путін не зміг домогтися успіху", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про відповідних діях у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

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