У Байдена попередили про неминучу відповідь у разі ядерного удару РФ в Україні

У Білому домі відповіли на ядерний шантаж РФ / WhiteHouse.gov

У Сполучених Штатах Америки зробили однозначну заяву про дії у відповідь у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

З відповідною заявою виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Він підкреслив, що відповідні заходи США в разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не будуть залежати від того, чи буде воно застосоване в тактичному або більш великому масштабі.

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні — це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні, ми не збираємося робити градації", — сказав Салліван, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде реакція Вашингтона іншою, якщо застосування ядерної зброї носитиме тактичний характер.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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