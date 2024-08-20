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Церковні календарі з контактами армії РФ знайшли у Києво-Печерській Лаврі

Анна Косик
20 серпня 2024, 11:30
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Календарі друкувалися у Києво-Печерській Лаврі, до того як звідти виселили московських священників у 2023 році.
Календарь
Календарі друкували вже під час повномасштабного вторгнення РФ / Колаж: Главред, фото: Акім Галімов

У Києво-Печерській Лаврі знайшли православні церковні календарі московського патріархату зі списком контактів різних філій та підрозділів МП. Про це у Facebook повідомив журналіст Акім Галімов.

За його словами, серед контактів є номери єпархій в окупованому Криму та відділу МП на тимчасово окупованому півострові по взаємодії зі збройними силами.

"Номери починаються з +7 978..…думаю зрозуміло, що це за збройні сили і якої країни. Також є контакти по взаємодії з козацькими організаціями…теж думаю зрозуміло, що мова про "ряджених", які у 2014 активно допомагали захоплювати Крим", - наголосив Галімов.

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Журналіст підкреслив, що друк календарів відбувався в той час, як в Україні вже тривала повномасштабна війна проти агресора Росії, а Крим був окупований 9-ий рік.

Церковні календарі з контактами армії РФ знайшли у Києво-Печерській Лаврі
Російські номери у православних календарях у Києво-Печерській лаврі / Фото: Акім Галімов

"В центрі Києва, буквально в кілометрі від Верховної Ради та Урядового кварталу. Під носом в нас усіх друкують ось таке. Потім розповсюджують по церквах мп по всій країні. Власне, до питання чи може існувати московський патріархат в нашій країні? Для мене відповідь очевидна. Як би вони не намагалися маскуватися і називати себе українською церквою, змістовно це російська церква", - підсумував він.

Хто такий Акім Галімов?

Акім Альфадович Галімов— український журналіст, сценарист, автор і продюсер історичних проектів 1+1 Media. У проекті "Реальна історія" Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми.

Московський патріархат в Україні - що відомо

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував рішення, яке має зміцнити духовну незалежність України від країни-агресора Росії. Напередодні Погоджувальна рада ухвалила рішення про голосування у другому читанні законопроєкту №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", який має на меті заборону діяльності російської православної церкви в Україні.

Нагадаємо, у Верховній Раді все ще саботують заборону УПЦ МП. Так раніше у парламентській залі стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязують з Російською православною церквою.

Раніше стало відомо, що митрополита УПЦ Московського патріархату, екс-намісника Києво-Печерської лаври, якого підозрюють, зокрема, у виправданні агресії Росії, Павла Лебедя ("Мерседеса") випустили з-під варти.

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