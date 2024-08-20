В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

Олексій Гончаренко також детально пояснив, які зміни відбудуться із прийняттям цього закону.

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В Україні заборонили діяльність Московського патріархату / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії.

Народний депутат Олексій Гончаренок повідомив, що згідно із цим законопроєктом, буде припинена діяльність УПЦ МП.

"Історичне рішення! Прийнятий законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні!265 - за", - написав депутат у Telegram. відео дня

Гончаренко також детально пояснив, які зміни відбудуться із прийняттям цього закону:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Експертна комісія визначатиме, чи є у релігійних організацій зв'язок з Росією, якщо так - даватимуть 9 місяців, щоби припинити ці зв'язки.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram також відреагував на прийняття закону щодо заборони російської церкви в Україні.

"Московської церкви в Україні не буде", - підкреслив Єрмак.

Парламент заборонив діяльність Московського патріархату в Україні / скріншот: Telegram

Що таке Православна церква України? Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

Заборона УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, що наприкінці липня у ВР саботували заборону УПЦ. У парламенті стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязують з Російською православною церквою.

СБУ викрила купу промосковських попів, які продавали зброю і дитячу порнографію. Відомо, що настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП "здавав" окупантам учасників руху опору на території громади. Після цього окупанти брали людей у полон та катували їх.

У жовтні 2023 року Рада зробила перший крок для заборони УПЦ МП в Україні. Депутати підтримали законопроект №8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій пов'язаних із Росією. Тоді "за" проголосували 267 депутатів.

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