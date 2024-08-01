Священник УПЦ МП готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: що відомо

Зловмисники перебувають під вартою, триває розслідування щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій, повідомляють в СБУ.

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Священник УПЦ МП готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині / колаж: Главред, фото: СБУ, 22 окрема механізована бригада, скріншот

Служба безпеки України успішно запобігла серії повітряних ударів країни-агресорки Росії по об'єктах "Укрзалізниці" в Харківській області. В рамках спецоперації були затримані двоє агентів російської військової розвідки, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Відомо, що головним фігурантом виявився російський громадянин Костянтин Селезньов - цілий настоятель Свято-Пантелеймівного храму Харківської єпархії УПЦ (МП). Він був завербований ще до початку повномасштабної війни. Після вторгнення Росії він отримав завдання від кадрового співробітника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), особа якого вже встановлена.

Священник мав зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Для цього він залучив знайомого працівника місцевої філії "Укрзалізниці", який надав йому доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття потягів, а також місця розвантаження.

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Він пересилав зібрані дані через анонімний чат у месенджері, використовуючи шифрувальні символи і видаляючи листування після кожного сеансу зв'язку. Російські загарбники планували завдати вогневе ураження за вказаними координатами після отримання розвідданих.

СБУ своєчасно викрила агентів, що дало змогу зірвати їхні плани. Обох фігурантів було затримано у їхніх помешканнях, під час обшуку вилучено мобільні телефони та SIM-картки з доказами розвідувально-підривної діяльності. Їм світить до 12 років ув'язнення.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Ситуація в Харківській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківщині тривають активні бойові дії, армія країни-агресора Росії не хоче відступати і постійно проводить атаки. Складною залишається ситуація на відтинку Стрілеча-Липці і в Глибокому.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що окупанти здійснили обмежений транскордонний рейд на півночі Харківської області.

Крім того, у районі населеного пункту Лук'янці Харківської області російські окупаційні війська планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

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