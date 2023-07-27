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ПЦУ переходить на новоюліанський календар: що зміниться

Юлія Куришко
27 липня 2023, 15:49 оновлено 27 липня, 16:13
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Зі 161 делегата Собору підтримали перехід на новоюліанський календар - 156.
ПЦУ переходить на новоюліанський календар: що зміниться
ПЦУ вирішила перейти на новоюліанський календар / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook

Речник предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія Костянтин Москалюк розповів, що помісний собор Православної церкви України ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар.

"Якщо коротко, то - так, рішення ухвалено. Подробиці будуть пізніше", - відповів Москалюк, передає LIGA.net.

Учасник Помісного собору ПЦУ Дмитро Шаповалов повідомив у Facebook, що зі 161 делегата Собору підтримали перехід на новоюліанський календар - 156, виступили проти - 5, утрималися - 0.

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"Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар", - написав Шаповалов.

За новим календарем:

  • Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);
  • Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
  • Водохреща – 6 січня (замість 19 січня);
  • День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Перехід до ПЦУ

Нагадаємо, що на Хмельниччині УПЦ МП блокує перехід храму до ПЦУ. Біля собору Олександра Невського відбулися зіткнення. Активісти та парафіяни залишилися на території собору на ніч.

Ченці Лаври переходять в ПЦУ. Авраамій звернувся до митрополита Епіфанія з проханням "затвердити його в числі братії" у складі монастиря ПЦУ в Лаврі, який був офіційно зареєстрований в кінці минулого року.

Митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяну літургію в головному храмі Києво-Печерської Лаври. Православна церква України 7 січня вперше звершила богослужіння на Різдво Христове в Успенському соборі Лаври, який повернули державі.

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