УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Чернігові священник УПЦ МП назвав "фашистом" і покусав українського військового

Альона Вороніна
17 листопада 2023, 13:50
Священник почав ображати захисника і знімати його на телефон, хоча зйомка військових в умовах війни заборонена. Після цього священнослужитель вкусив бійця.
Инцидент со священником в Чернигове
У Чернігові священник УПЦ МП назвав "фашистом" і покусав українського військового/ колаж: Главред, фото: cheline.com.ua

У Чернігові один зі священників так званого московського патріархату ображав і вкусив українського військового.

Інцидент стався біля Спасо-Преображенського собору, який Міністерством культури було передано Православній церкві України, повідомляє місцеве видання Чeline.

Священнослужителі УПЦ МП прийшли до храму, щоб забрати звідти свої речі. Але під час цього один із них почав ображати військових, які чергували поруч й охороняли собор. Священник Андрій Забуранний спершу почав називати захисників України "фашистами", а потім дістав мобільний телефон і почав знімати їх на відео.

відео дня

"Це чітка провокація для картинки російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і став мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти", – розповів боєць, які чергував біля храму.

Коли воїн попросив священника не знімати його, адже в умовах воєнного стану знімати військових заборонено, представник УПЦ МП ніяк не відреагував на ці прохання.

"На мої прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторював щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я був присутній. Після цього священик накинувся на мене з кулаками, а потім схопив за руку і вкусив", – розповів військовий.

Після інциденту на місце події прибули правоохоронці. Проте у виданні не зазначають, чи притягнули до відповідальності священника за такі дії.

У місцевій поліції не оприлюднювали інформації щодо цього інциденту.

Раніше повідомлялося, на Буковині засудили промосковського попа, який закликав відмовитися від Криму і Донбасу. Він заявив, що на Донбасі і в Криму "живуть російськомовні люди, які ненавидять українців".

Нагадаємо, Верховна Рада зробила перший крок для заборони УПЦ МП в Україні. 19 жовтня депутати підтримали законопроект №8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Росією. "За" проголосували 267 депутатів. Законопроект прийнято у першому читанні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Чернігова ЗСУ УПЦ МП
Реклама

Головне за день

ЗСУ потужно вибивають росіян: у ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя

ЗСУ потужно вибивають росіян: у ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя

13:28 Україна
В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію: скільки коштуватиме кіловат-година

В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію: скільки коштуватиме кіловат-година

13:25 Україна
В ОП розкрили сценарій закінчення війни й розповіли про терміни звільнення Криму

В ОП розкрили сценарій закінчення війни й розповіли про терміни звільнення Криму

12:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:01

Не вистачало 3 речей: у Міністерстві оборони змінюють процес держзакупівель актуально

13:55

Гороскоп на завтра 18 листопада 2023: Стрільцю - лідерство, Тельцю - заздрісники

13:51

Музична керівниця Джей Ло розкрила її секрети краси

13:50

У Чернігові священник УПЦ МП назвав "фашистом" і покусав українського військового

13:28

ЗСУ потужно вибивають росіян: у ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя

Маск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - ЗолотарьовМаск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - Золотарьов
13:25

В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію: скільки коштуватиме кіловат-година

13:03

Як працює рекрутинг в армію і що буде із призовом: у Міноборони озвучили деталі

12:57

Названо 10 фіналістів Нацвідбору 2024: хто змагатиметься за поїздку на конкурсВідео

12:42

В ОП розкрили сценарій закінчення війни й розповіли про терміни звільнення Криму

Реклама
12:41

У Німеччині "заморозили" подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік - Reuters

12:39

Налетить шторм і випаде сніг: в Україну вривається зимова погода

12:37

Росія має намір влаштувати в Україні переворот: Зеленський розкрив плани ворога

12:32

Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса зізналася, за що відчуває себе винуватою

12:07

"Велика кількість авіації та далекобійних ракет": у ЗСУ розповіли, як повернути Крим

11:59

Близько 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України з початку Великої війни - ВВС

11:45

Зачаруйте своїх гостей: неземні налисники зі шпинатом, куркою, грибами і сиром

11:32

Зеленський оцінив зустріч Байдена з Сі й попередив про важливу проблему на фронті

11:25

Заощадить час і гроші: як виростити розмарин з магазинної гілочки

11:23

В Україні перевірки газових лічильників: як не допустити космічних сум у квитанціях

11:14

Путінітстка Лоліта програла суд і втратить кілька мільйонів

Реклама
11:01

"Українки хотіли побити мою дочку через російську мову в Італії": артист-путініст видав маячню

10:45

Партизани влаштували рейд до в/ч ЧФ у Криму та анонсували гучну "бавовну"Відео

10:21

Має скластися п'ять факторів: полковник ЗСУ розповів, коли закінчиться війна

10:13

Яке свято завтра 18 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

09:46

Росіяни активно атакують на 3 напрямках: у Генштабі пояснили, де саме

09:33

Морпіхи взяли кілька плацдармів: ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини

09:22

Поляки погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України: що відомо

09:13

Українцям помітно піднімуть пенсії: кому, коли і як сильно

09:06

Байден підписав закон про тимчасове фінансування без допомоги для України

09:01

Про що говорили і (не) домовилися Сі і БайденПогляд

08:42

Відомий режисер пояснив, чому Повалій "поїхала" на ґрунті російської пропаганди

08:25

Бундестаг відмовився підтримати постачання Україні німецьких ракет Taurus

07:28

Контрнаступ на Запоріжжі: ЗСУ просунулися біля Роботиного - ISW

06:43

У Хмельницькій області вночі лунали вибухи: що відомо

06:10

Чому Україна втрачає, а Ізраїль - ні?Погляд

05:00

Будуть гроші і здійсниться бажання: які 3 кульки треба повісити на новорічну ялинкуВідео

04:30

Вашу квартиру "пасуть" домушники, якщо ви виявили на дверях одну річ

04:00

Таку хрустку картоплю ви ще не куштували: шеф-кухар розкрив простий секрет

03:36

Ідеальний блиск: як помити вікна швидко, легко і без розводів

02:42

"Привіз їй обручку": Кіркоров одружується на матері своїх дітей

Реклама
02:12

Вирвати не можна залишити: чому потрібно видаляти зуби мудрості

01:42

"Багато хто іноді поводиться як фрік": Золотарьов пояснив заяви Маска про Україну

16 листопада, четвер
23:30

2 тижні сам тримав позицію в оточенні і коригував вогонь: неймовірна історія порятунку бійця

23:18

Потап нарешті засвітив нову гарячу протежеВідео

23:06

Унікальні здібності шульг: особливості, про які ви не здогадувались

23:01

Ще один відомий російський актор проситься на війну, щоб вбивати українців

22:38

Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

22:09

Вріже відразу 2 бурі: Україну накриє дуже сильний шторм

21:59

Три знака зодіаку будуть згоряти від любові в новому році

21:42

В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти