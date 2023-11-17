Священник почав ображати захисника і знімати його на телефон, хоча зйомка військових в умовах війни заборонена. Після цього священнослужитель вкусив бійця.

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У Чернігові священник УПЦ МП назвав "фашистом" і покусав українського військового/ колаж: Главред, фото: cheline.com.ua

У Чернігові один зі священників так званого московського патріархату ображав і вкусив українського військового.

Інцидент стався біля Спасо-Преображенського собору, який Міністерством культури було передано Православній церкві України, повідомляє місцеве видання Чeline.

Священнослужителі УПЦ МП прийшли до храму, щоб забрати звідти свої речі. Але під час цього один із них почав ображати військових, які чергували поруч й охороняли собор. Священник Андрій Забуранний спершу почав називати захисників України "фашистами", а потім дістав мобільний телефон і почав знімати їх на відео.

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"Це чітка провокація для картинки російської пропаганди. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і став мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти", – розповів боєць, які чергував біля храму.

Коли воїн попросив священника не знімати його, адже в умовах воєнного стану знімати військових заборонено, представник УПЦ МП ніяк не відреагував на ці прохання.

"На мої прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторював щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я був присутній. Після цього священик накинувся на мене з кулаками, а потім схопив за руку і вкусив", – розповів військовий.

Після інциденту на місце події прибули правоохоронці. Проте у виданні не зазначають, чи притягнули до відповідальності священника за такі дії.

У місцевій поліції не оприлюднювали інформації щодо цього інциденту.

Раніше повідомлялося, на Буковині засудили промосковського попа, який закликав відмовитися від Криму і Донбасу. Він заявив, що на Донбасі і в Криму "живуть російськомовні люди, які ненавидять українців".

Нагадаємо, Верховна Рада зробила перший крок для заборони УПЦ МП в Україні. 19 жовтня депутати підтримали законопроект №8371 про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Росією. "За" проголосували 267 депутатів. Законопроект прийнято у першому читанні.

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