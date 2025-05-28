"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

Звернення до Кабінету міністрів Швеції підписали 13 українських організацій.

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Українські біженці просять уряд Швеції залишитися назавжди / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

У Швеції проживає близько 45 тисяч українських біженців

Українці мають право перебувати в країні до березня 2026 року

Українці просять владу Швеції дозволити їм залишитися в країні після завершення терміну дії Директиви про тимчасовий захист (TPD), що надавала громадянам України право легально перебувати в ЄС. Уряд королівства закликають усунути правову невизначеність, враховуючи ступінь інтеграції українців у місцевий соціум.

Про відповідну петицію в листі до одного з найбільших шведських видань Dagens Nyheter повідомила голова організації RefugeeHope UA&SE Христина Гевчук.

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Загалом, за її словами, звернення до Кабінету міністрів підписали 13 українських організацій.

Гевчук зазначає, що, за даними Шведської міграційної ради, у цій скандинавській країні проживає близько 45 тис. українських біженців. З них 66% працевлаштовані або беруть участь у програмах на ринку праці, а 46% розмовляють шведською мовою.

Наразі вони мають право перебувати в країні до березня 2026 року - це крайній термін TPD. І тисячі українських родин занепокоєні тим, що шведський уряд усе ще не представив жодного подальшого плану.

"Йдеться не тільки про закон - йдеться про людську гідність, безпеку та право на майбутнє. Багато українських дітей сьогодні говорять шведською краще, ніж українською, їхні друзі - шведи, а їхні батьки будують у Швеції кар'єру. Залишити все це знову - наче вдруге втратити дім", - зазначає авторка.

Загалом у листі Гевчуків зазначено 5 вимог до уряду королівства. Зокрема, вони просять:

Надати їм можливість отримати постійну або довгострокову посвідку на проживання без вимоги виїзду зі Швеції (схожі законодавчі зміни вже прописуються в Німеччині та Чехії).

Щоб під час подання заяви на отримання дозволу на постійне проживання весь час, проведений у країні за умовами Директиви про масову міграцію, враховувався як час легального проживання.

Надати можливість змінювати статус на робочий, студентський або сімейний, не виїжджаючи зі Швеції, а також скоригувати вимоги до доходу та інші бар'єри, враховуючи реальну життєву ситуацію українців.

Возз'єднання родин без необхідності виїжджати зі Швеції - особливо для тих, хто розпочав цей процес до повномасштабного вторгнення, а також нових родин, які утворилися відтоді у Швеції, та дітей, які народилися в королівстві або переїхали з одним із батьків.

Скасувати дискримінаційні відмінності в розподілі номерів соціального страхування - зараз, попри однаковий правовий статус, біженці, які прибули раніше, мають більше прав.

"Ми, українці, не просто просимо захисту, а пропонуємо натомість свою відданість, свої знання і свою працю. Швеція стала нашою другою домівкою. Тепер ми просимо шведських політиків: не дайте нам втратити цей дім знову", - пише Христина Гевчук.

Офіційно шведський уряд це ще поки що ніяк не коментував.

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Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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