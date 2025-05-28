Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

Президент України повідомив, на яку зустріч очікує Україна.

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Україна готова до тристоронньої зустрічі/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Зеленський:

Україна готова до діалогу у будь-якому форматі

Зустріч з Трампом і Путіним можлива

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова взяти участь у будь-якому форматі переговорів з країною-агресоркою Росією, зокрема й на рівні лідерів.

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам. За його словами, тристороння зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та очільником США Дональдом Трампом більш ніж можлива.

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"Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп – Путін – я, і ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох", - наголосив він.

Зауважимо, росЗМІ вже передають, що за словами очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, у найближчий час буде оголошено про новий раунд переговорів із Україною.

Переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час прямих переговорів у Стамбулі 16 травня Росія та Україна погодилися підготувати документи з умовами для припинення вогню та обмінятися ними надалі. У США висловили сподівання, що пропозиції обох сторін будуть реалістичними та включатимуть компроміси.

Напередодні в адміністрації Трампа повідомили, що у США існує хороший мирний план, який складається з 22 пунктів. Проте він не подобається ні Україні, ні Росії.

Раніше стало відомо, що Ватикан висловив готовність стати майданчиком для мирних перемовин між Україною та Росією, проте місце проведення не є принциповим.

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