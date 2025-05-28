Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

Що сказав Зеленський:
- Україна готова до діалогу у будь-якому форматі
- Зустріч з Трампом і Путіним можлива
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова взяти участь у будь-якому форматі переговорів з країною-агресоркою Росією, зокрема й на рівні лідерів.
Про це глава держави розповів у коментарі журналістам. За його словами, тристороння зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та очільником США Дональдом Трампом більш ніж можлива.
"Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп – Путін – я, і ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох", - наголосив він.
Зауважимо, росЗМІ вже передають, що за словами очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, у найближчий час буде оголошено про новий раунд переговорів із Україною.
Переговори України та Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що під час прямих переговорів у Стамбулі 16 травня Росія та Україна погодилися підготувати документи з умовами для припинення вогню та обмінятися ними надалі. У США висловили сподівання, що пропозиції обох сторін будуть реалістичними та включатимуть компроміси.
Напередодні в адміністрації Трампа повідомили, що у США існує хороший мирний план, який складається з 22 пунктів. Проте він не подобається ні Україні, ні Росії.
Раніше стало відомо, що Ватикан висловив готовність стати майданчиком для мирних перемовин між Україною та Росією, проте місце проведення не є принциповим.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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