Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

Попередні адміністрації США теж підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів.

https://glavred.net/world/tramp-hochet-deportirovat-tysyachi-ukrainskih-bezhencev-komu-obeshchayut-za-eto-1000-10666259.html Посилання скопійоване

Понад 200 тис. українців можуть депортувати зі США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

Хто отримає виплату в розмірі 1000 доларів від уряду США

Чи прийнято остаточне рішення щодо біженців у США

Американська адміністрація розробила план витрачання 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на повернення мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 000 українських та 500 тисяч гаїтянських біженців. Про це пише The Washington Post із посиланням на внутрішні документи.

Зазначається, що ця пропозиція розроблялася ще до того, як 5 травня Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, зможуть отримати виплату в розмірі 1000 доларів від уряду США.

відео дня

Видання нагадало, що й попередні адміністрації США підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів. Однак, наголосило видання, пропозиція президента Дональда Трампа особлива, оскільки стосується людей, які втекли з небезпечних регіонів, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), яка пов'язана з ООН і зазвичай координує такі повернення.

Цей план також збігається з намірами адміністрації Трампа скоротити іноземну допомогу, зокрема ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і припинити 80% його програм, зокрема й тих, які обслуговували Україну, Гаїті та інші проблемні країни.

Крім українців і гаїтян, у проєкті документів згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, які також можуть бути об'єктами програми добровільної депортації. Тим часом, зазначає видання, Міжнародна організація з міграції не підтримує повернення людей у будь-яке з цих місць.

Проекти документів мають позначку "попереднє рішення", а представник Міністерства внутрішньої безпеки назвав їх "застарілими". Попри це, наголошується в матеріалі, Міністерство внутрішньої безпеки та Держдеп минулого тижня уклали угоду зі згаданими положеннями, включно з сумою в 250 мільйонів доларів із фондів зовнішньої допомоги. У ній, однак, не згадуються конкретні національності.

Критики цієї пропозиції, зокрема колишні урядовці, вважають цю ініціативу негуманною та такою, що суперечить давнім ідеалам США. Адже виходить, що адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де їм загрожує небезпека. Критики також підозрюють, що такий план є нецільовим використанням коштів іноземної допомоги.

Видання нагадало, що за часів адміністрації попереднього президента США Джо Байдена і українцям, і гаїтянам було надано тимчасовий статус, що дає змогу мігрантам залишатися в Штатах, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї країни.

Прессекретарка Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила достовірність документів, створених у квітні-травні, але зазначила, що рішення щодо України та Гаїті ще не ухвалено.

"Міністерство внутрішньої безпеки та Держдепартамент працюють разом над реалізацією політики президента, використовуючи кошти зовнішньої допомоги для стимулювання добровільної депортації осіб, які перебувають у США незаконно", - йдеться в повідомленні.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка давала змогу українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов'язані з указом президента Дональда Трампа.

Також значна частина українських біженців, навіть після завершення війни, ймовірно, залишиться в Європі, пише The Economist. Лише 43% планують повернутися додому, тоді як два роки тому таких було 74%. Якщо скасують воєнний стан, ще близько 500 тисяч чоловіків можуть виїхати з України.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про "абсолютну необхідність встановити контроль над міграцією" і запропонував значно збільшити грошову допомогу для мігрантів, які добровільно повертаються на батьківщину. За словами Крістерссона, сума виплат зросте з 900 євро до 32 000 євро на одну дорослу людину. Це збільшення становить понад 3400%.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред