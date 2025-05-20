Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

Віталій Кірсанов
20 травня 2025, 15:01
292
Попередні адміністрації США теж підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів.
Понад 200 тис. українців можуть депортувати зі США
Понад 200 тис. українців можуть депортувати зі США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Хто отримає виплату в розмірі 1000 доларів від уряду США
  • Чи прийнято остаточне рішення щодо біженців у США

Американська адміністрація розробила план витрачання 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на повернення мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 000 українських та 500 тисяч гаїтянських біженців. Про це пише The Washington Post із посиланням на внутрішні документи.

Зазначається, що ця пропозиція розроблялася ще до того, як 5 травня Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило, що іммігранти, які добровільно "самодепортуються" до своїх країн, зможуть отримати виплату в розмірі 1000 доларів від уряду США.

відео дня

Видання нагадало, що й попередні адміністрації США підтримували використання коштів платників податків для добровільної репатріації мігрантів. Однак, наголосило видання, пропозиція президента Дональда Трампа особлива, оскільки стосується людей, які втекли з небезпечних регіонів, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), яка пов'язана з ООН і зазвичай координує такі повернення.

Цей план також збігається з намірами адміністрації Трампа скоротити іноземну допомогу, зокрема ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і припинити 80% його програм, зокрема й тих, які обслуговували Україну, Гаїті та інші проблемні країни.

Крім українців і гаїтян, у проєкті документів згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці, які також можуть бути об'єктами програми добровільної депортації. Тим часом, зазначає видання, Міжнародна організація з міграції не підтримує повернення людей у будь-яке з цих місць.

Проекти документів мають позначку "попереднє рішення", а представник Міністерства внутрішньої безпеки назвав їх "застарілими". Попри це, наголошується в матеріалі, Міністерство внутрішньої безпеки та Держдеп минулого тижня уклали угоду зі згаданими положеннями, включно з сумою в 250 мільйонів доларів із фондів зовнішньої допомоги. У ній, однак, не згадуються конкретні національності.

Критики цієї пропозиції, зокрема колишні урядовці, вважають цю ініціативу негуманною та такою, що суперечить давнім ідеалам США. Адже виходить, що адміністрація Трампа змушує людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де їм загрожує небезпека. Критики також підозрюють, що такий план є нецільовим використанням коштів іноземної допомоги.

Видання нагадало, що за часів адміністрації попереднього президента США Джо Байдена і українцям, і гаїтянам було надано тимчасовий статус, що дає змогу мігрантам залишатися в Штатах, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї країни.

Прессекретарка Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила достовірність документів, створених у квітні-травні, але зазначила, що рішення щодо України та Гаїті ще не ухвалено.

"Міністерство внутрішньої безпеки та Держдепартамент працюють разом над реалізацією політики президента, використовуючи кошти зовнішньої допомоги для стимулювання добровільної депортації осіб, які перебувають у США незаконно", - йдеться в повідомленні.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка давала змогу українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов'язані з указом президента Дональда Трампа.

Також значна частина українських біженців, навіть після завершення війни, ймовірно, залишиться в Європі, пише The Economist. Лише 43% планують повернутися додому, тоді як два роки тому таких було 74%. Якщо скасують воєнний стан, ще близько 500 тисяч чоловіків можуть виїхати з України.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про "абсолютну необхідність встановити контроль над міграцією" і запропонував значно збільшити грошову допомогу для мігрантів, які добровільно повертаються на батьківщину. За словами Крістерссона, сума виплат зросте з 900 євро до 32 000 євро на одну дорослу людину. Це збільшення становить понад 3400%.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США мигранты беженцы іммігранти Дональд Трамп новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:34Війна
Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

15:27Війна
Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

15:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

Мити авто самостійно на вулиці більше не можна: які штрафи чекають на українців

Мити авто самостійно на вулиці більше не можна: які штрафи чекають на українців

Як правильно варити картоплю на пюре: шеф-кухар поділився важливим секретом

Як правильно варити картоплю на пюре: шеф-кухар поділився важливим секретом

Останні новини

16:51

"Мені заборонили співати": у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

16:44

Гривня "відвойовує" позиції у долара: скільки буде коштувати валюта 21 травня

16:34

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:33

Померла зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда"

16:12

Викидати не варто: що можна зробити із старих консервних банокВідео

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
15:55

Лише одна дія перед пранням – і затхлий запах від рушників зникне: що варто додати

15:33

Більшості не по кишені: в Україні різко підскочили ціни на житло

15:28

Загадка для українців: що насправді означає слово "субота"Відео

15:27

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

Реклама
15:01

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

14:59

Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту і не тільки

14:37

Рахунки за пальне зменшаться: як правильно користуватись кондиціонером в авто

14:26

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

14:11

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

13:53

Бачили всі, знають одиниці: що за дивні круглі нарости виростають на деревахВідео

13:44

Деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень: у чому причина

13:27

Прощання з Максимом Неліпою: чому не буде його родини

12:58

"Соромно стало за вас": Влад Яма потрапив у гучний скандал і розлютив шанувальників

12:52

"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

12:48

Гривня залишається міцною: що буде з курсом долара у найближчі місяці

Реклама
12:35

Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

11:56

"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

11:49

"Свобода личить": колишня дружина Комарова покинула Україну і назвала причину

11:32

Українських водіїв попередили про накладання штрафів: кого каратимуть

11:16

21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

11:14

"Диявол криється в деталях": у Путіна оцінили терміни укладення миру з Україною

11:02

1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

10:24

Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження

10:22

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

10:10

Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми: розкрито тактику окупантів

09:55

Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

09:29

4 знаки зодіаку, які до кінця травня досягнуть приголомшливого успіху

09:29

Гороскоп на завтра 21 травня: Дівам - приємні новини, Водоліям - гроші

09:27

У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України - ЦПД

09:25

Не знають навіть місцеві - чому Донбас раніше був "десятою провінцією Бельгії"Відео

09:16

Вибухнула просто на сцені: учасниця Євробачення 2025 потрапила в небезпеку

09:12

Трамп сказав, що поки не запроваджуватиме нових санкцій проти РФ і назвав причину

08:33

Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:27

"Лідери приголомшені": у FT дізналися про реакцію ЄС на деталі розмови Трампа з Путіним

08:10

Ракетна невдача РФ: деградація чи саботаж?Погляд

08:02

Гурт Ziferblat повернувся в Україну - як зустрічали на вокзалі

07:24

Трамп назвав умову виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні

06:43

"Два-чотири тижні": Трамп сказав, коли можна буде оцінити мирні зусилля Києва

06:10

Авіація проти Shahed-136: чому не розглядали варіант з AMX?Погляд

05:41

Як правильно варити картоплю на пюре: шеф-кухар поділився важливим секретом

05:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

04:35

Чому не можна казати "давайте підемо": як правильно вживати цей вислівВідео

03:30

Волосся стає дибки: викрито шокуючий експеримент вчених СРСР із шимпанзеВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Переговори з Росією
Зустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і ПутінаКремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти