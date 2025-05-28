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РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

Олексій Тесля
28 травня 2025, 10:55оновлено 28 травня, 11:36
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Президент розповів про диверсійні операції росіян у Сумській області та про відповіді ЗСУ.
Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Головне:

  • РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку
  • Ворог прагне перетнути адмінкордон Дніпропетровської області
  • У ЗСУ є успіхи в Курській області РФ

Російські окупанти вдаються до постійних наступальних дій на фронті, проте їм не вдалося здійснити велику операцію, зараз вони накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Понад 50 тисяч. Ми розуміємо. Але в нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня - ред.) узяли, наприклад, 8 полонених у районі Тьоткіно", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За словами президента, на Покровському напрямку, у Костянтинівці, "у нас були проблеми, але були успішні бої". За останні дві доби (станом на 27 травня, - ред.) Сили оборони відтіснили росіян на 4 км у районі Костянтинівки.

Зеленський зазначив, що росіяни не можуть повністю "зняти всі свої війська з Покровського напрямку". "Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ", - додав він.

РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський
/ Главред

Президент також повідомив, що є диверсійні операції росіян у Сумській області і є відповіді ЗСУ.

Крім того, за його словами, росіяни робитимуть усе, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області, однак поки що їм це не вдається. Також вони хочуть захопити Покровськ Донецької області.

"Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, на 10 кілометрів углиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей", - пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що українські сили в Курській області "вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок". "Там є в наших хороші напрацювання", - додав президент.

"Є в них (росіян - ред.) деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять - не впевнений, що в тверезому стані - росіяни, яким однаково, скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо", - резюмував глава держави.

Наступ РФ 2025 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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