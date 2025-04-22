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Українці в одній країні ЄС втратять допомогу менш ніж через 10 днів: де і чому

Руслана Заклінська
22 квітня 2025, 23:28
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Із травня українці в Естонії втратять частину допомоги.
Українці в одній країні ЄС втратять допомогу менш ніж через 10 днів: де і чому
Українців в ЄС позбавляють частини виплат / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • З травня 2025 року українці в Естонії більше не отримуватимуть компенсацію на оренду житла

  • Причина — завершення договору між держустановами соцзахисту

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  • Першими нововведення торкнуться мешканців Таллінна

Із травня 2025 року українські біженці в Естонії більше не зможуть отримувати допомогу на оплату оренди житла та перекази. Першим це нововведення торкнеться мешканців Таллінна, а згодом — й інших міст країни. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Причиною змін стало завершення договору між Департаментом соціального страхування Естонії та Талліннським департаментом соціальної допомоги та охорони здоров'я. Ця співпраця дозволяла українцям, які перебувають в Естонії за програмою тимчасового захисту, отримувати одноразову компенсацію на оренду житла — до 1200 євро на одне домогосподарство.

З червня 2022 року таку допомогу вже отримали майже 11 тисяч українських родин, з них 1710 — у 2024 році. Найбільше одержувачів було саме в столиці — 62% компенсацій припадало на Таллінн.

Що буде замість цього

За словами керівниці відділу міграції Департаменту соцстрахування Лійс Палоотс, допомога не скасовується повністю, а трансформується у більш цілеспрямовану.

"Ми поступово переходимо до звичайного порядку, при якому підтримка надається в першу чергу тим, хто клопоче про міжнародний або тимчасовий захист, не має в Естонії мережі підтримки і проживає в державних центрах розміщення за напрямом Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їх заяви", - пояснила вона.

Таким чином, уся система допомоги має перейти на єдиний національний підхід: пільги надаватимуть лише тим, хто справді цього потребує та перебуває у центрах розміщення, а не тим, хто вже самостійно живе в орендованому житлі. Влада країни не виключає, що подібні програми скасують і в інших регіонах.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка дозволяла українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов’язані з указом президента Дональда Трампа.

Також значна частина українських біженців, навіть після завершення війни, ймовірно, залишиться в Європі, пише The Economist. Лише 43% планують повернутись додому, тоді як два роки тому таких було 74%. Якщо скасують воєнний стан, ще близько 500 тисяч чоловіків можуть виїхати з України.

Як повідомляв Главред, Україна та Угорщина відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош", який працюватиме щодня з 07:00 до 18:00. Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн і пішоходів. Пропускна спроможність — до 200 авто та 600 людей на добу.

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Що відомо про ERR?

Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

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