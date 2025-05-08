Українки не хочуть залишати Європу навіть після війни - ЗМІ

Коротко:
- Українок бентежать туманні післявоєнні перспективи України
- У Європі більше можливостей для саморозвитку
Українські біженці з роками втрачають бажання повертатися в Україну навіть після закінчення війни в майбутньому. Тривожні тенденції фіксує нове опитування, проведене в Польщі, повідомляє NV.
Так, останні дані свідчать, що лише третина українок, які зараз перебувають у Польщі, готові повернутися на батьківщину. Ще рік тому плани на повернення в Україну мала кожна друга біженка.
Серед причин - туманні повоєнні перспективи рідної країни та значно кращі можливості для подальшого життя в країнах Європи.
"Повертатися в Україну не дуже хочу. Бо тут бачу багато можливостей для саморозвитку. Зокрема в навчанні: програми обміну, в яких брала вже участь, наприклад, в Італії, стипендії, великі перспективи на майбутнє в роботі", - зізналася 19-річна Марія з Луцька, яка переїхала до Польщі у вересні 2023 року.
За словами дівчини, її турбує те, якою Україна вийде з війни навіть у разі перемоги.
"Усі ми віримо, що переможемо, але якою ціною і скільки знадобиться часу на відновлення та економічну стабільність країни? На жаль, невідомо", - пояснює студентка.
При цьому, вона запевняє, що завжди з радістю приїжджає до рідних на свята в Україну, однак своє майбутнє на батьківщині їй важко уявити.
Українські біженці за кордоном - останні новини
Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка давала змогу українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов'язані з указом президента Дональда Трампа.
Також значна частина українських біженців, навіть після завершення війни, ймовірно, залишиться в Європі, пише The Economist. Лише 43% планують повернутися додому, тоді як два роки тому таких було 74%. Якщо скасують воєнний стан, ще близько 500 тисяч чоловіків можуть виїхати з України.
Як повідомляв Главред, Україна та Угорщина відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", який працюватиме щодня з 07:00 до 18:00. Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн і пішоходів. Пропускна спроможність - до 200 авто і 600 осіб на добу.
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Які країни ЄС обирають українські біженці?
За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:
- Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
- Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
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