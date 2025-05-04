Швеція платитиме мігрантам 32 тисячі євро за повернення на батьківщину

Сума виплат зросте з 900 євро до 32 000 євро на одну дорослу людину.

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Швеція платитиме мігрантам 32 тисячі євро / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Пропозицію планують реалізувати з 1 січня 2026 року

У Швеції є проблема з інтеграцією

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про "абсолютну необхідність встановити контроль над міграцією" і запропонував значно збільшити грошову допомогу для мігрантів, які добровільно повертаються на батьківщину. Про це він сказав в інтерв'ю Euronews.

За словами Крістерссона, сума виплат зросте з 900 євро до 32 000 євро на одну дорослу людину. Це збільшення становить понад 3400%.

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"Ми фактично копіюємо данську модель і значно підвищуємо суму, щоб тим, хто розуміє, що їм краще повернутися додому, було легше це зробити - тим, хто з різних причин не відчуває, що у Швеції у них добре влаштоване життя", - сказав прем'єр.

Пропозицію планують реалізувати з 1 січня 2026 року. Як уточнив Крістерссон, на цей крок його надихнула модель Данії, яка визначила цільову групу в 22 000 осіб.

"Не думаю, що це буде ефективним методом для багатьох людей, але у нас дійсно є проблема з інтеграцією. Якщо люди, які мають законне право залишатися у Швеції, по суті не інтегруються і не цінують шведський спосіб життя, тоді принаймні вони подумають про повернення до країни походження", - заявив він.

Крістерссон також висловив рішучу підтримку регульованій міграційній політиці, зокрема Пакту ЄС про міграцію, і наголосив на неприпустимості того, що особи з відмовою в наданні притулку залишаються в Європі.

"Зараз близько 80% тих, кому відмовлено в наданні притулку, все одно залишаються в Європі. У Швеції це просто неприйнятно. Нам вдалося скоротити цю цифру до приблизно 20%. Тож у нас є абсолютна необхідність взяти міграцію під контроль", - наголосив він.

Прем'єр також зазначив, що ставлення до міграційної політики змінюється по всій Європі, і це може полегшити ухвалення політичних рішень.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка давала змогу українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов'язані з указом президента Дональда Трампа.

Також значна частина українських біженців, навіть після завершення війни, ймовірно, залишиться в Європі, пише The Economist. Лише 43% планують повернутися додому, тоді як два роки тому таких було 74%. Якщо скасують воєнний стан, ще близько 500 тисяч чоловіків можуть виїхати з України.

Як повідомляв Главред, Україна та Угорщина відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", який працюватиме щодня з 07:00 до 18:00. Він призначений для легкових авто до 3,5 тонн і пішоходів. Пропускна спроможність - до 200 авто і 600 осіб на добу.

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