"Правила не писані": у книгарні Києва спалахнув мовний скандал

Поліцейські встановили особу порушника та місце його перебування.

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У Києві стався мовний скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Києві склали протокол через мовний скандал

У книгарні закликали до мовної дерусифікації

У Києві поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в книжковому магазині-кав'ярні.

Зібрані матеріали буде направлено мовному омбудсмену, йдеться в повідомленні Поліції Києва.

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"Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав'ярні з незнайомим чоловіком. За її словами, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук гаджет", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські зареєстрували повідомлення, встановили особу порушника та місце його знаходження. Ним виявився 44-річний житель Київської області.

Також поліцейські опитали зловмисника та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

"Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності", - додали в поліції.

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Деталі мовного скандалу в Києві

Про деталі мовного конфлікту в книжковому магазині розповіла його учасниця Катерина Косецька у Facebook.

За її словами, вона сиділа за столиком у книжковій крамниці, а поруч із ним чоловіки спілкувалися російською, хоча на дверях закладу було вказано прохання не використовувати цю мову.

Дівчина пояснила, що вона ввічливо попросила дотримуватися правил книгарні, а чоловіки "відреагували агресивно і зневажливо висловлювалися про українську мову".

"Про всяк випадок я спробувала зафіксувати це на камеру, але в той же момент чоловік різко сильно схопив мене за ліву руку, силою вирвавши з неї телефон", - розповідає Катерина.

"Мені дуже боляче дивитися на те, що на 11-му році війни є цивільні люди, які досі не дерусифікувалися. Насолоджуються утиском української мови, адже для них правила не писані", - написала вона.

Дивіться відео - мовний скандал у Києві:

/ Скриншот

Реакція книгарні на мовний скандал

Як уточнили в книгарні "Сенс", мовний скандал стався на вихідних між гостями. Причина - українці не хочуть чути російську мову.

"У "Сенсі" ми заохочуємо людей спілкуватися і переходити на українську та підтримуємо їх на цьому шляху. Будь-хто може прийти до нас, поспілкуватися українською, покращити свої розмовні навички та надихнутися. "Сенс" - простір затишку та безпеки, а звуки довкола та мова - це про безпеку", - йдеться в повідомленні.

Водночас у "Сенсі" додали, що, на жаль, закон не дає можливості забезпечити відсутність російської в просторі: "Але ми завжди наголошуємо - українці мають розмовляти українською, а всього російського слід позбутися".

/ Facebook/sens.kyiv

Нагадаємо, у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки зажадали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, однак він відмовився. На опублікованому в Мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їхні речі.

Як повідомляв раніше Главред, таксист після мовного скандалу накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українською. Колишній співробітник компанії Bolt зачитав текст українською мовою, навмисне або ненавмисно перекручуючи його сильним російським акцентом.

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