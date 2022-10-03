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"Ганьба! Яка ганьба!": Путін став дратувати своїх найближчих поплічників - ЗМІ

3 жовтня 2022, 09:37

У Генштабі та Міністерстві оборони Росії нібито вважають, що "війна програна, її продовження є безглуздим". Але Путін не хоче в це вірити.

Володимир Путін
Путін "категорично не хоче визнавати очевидні речі та намагається черговий раз перехитрити долю" / Фото ua.depositphotos.com

В оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій та про те, що війна фактично програна. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, ввечері 2 жовтня Путін провів нараду в режимі відеоконференції з керівництвом військового і силового блоків.

"Представники керівництва військового блоку лише констатували втрати військ, озброєнь і територій та жодного оптимізму та ентузіазму не демонстрували. Основною проблемою, як і раніше, військове керівництво вважає недостатню кількість озброєнь. Велика частина Генштабу впевнено стверджує, що мобілізація нічого докорінно не змінить, не послужить переломним моментом, а в кращому випадку, ненадовго затримає наступ ЗСУ, але при цьому кількість втрат серед російських військових зросте кратно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що загальна оцінка більшості і в Генштабі, і Міністерстві оборони - "війна програна, її продовження є безглуздим і, як вже говорять деякі, злочинним".

Водночас Путін "категорично не хоче визнавати очевидні речі та намагається в черговий раз перехитрити долю".

Telegram-канал пише, що в Генштабі скептично ставляться до останнього аргументу Путіна проти України та країн Заходу - ядерного удару. Там вважають, що ситуація на навряд чи зміниться докорінно, а ось скотитися в глобальну ядерну війну на взаємне знищення з усім світом цілком можливо.

"Під час наради Путін кілька разів сказав, що треба діяти швидше, на стримування наступу ЗСУ кидати свіжопризваних по мобілізації. Вчергове президент пообіцяв, що за втрату територій буде персональна відповідальність, але ці слова вже сприймаються приречено, навіть з деякою часткою роздратування і на ситуацію ніяк не впливають. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев під час наради виголосив ключову фразу: "Ганьба! Яка ганьба!". Кому було адресовано це звернення, залишилося загадкою, можливо просто риторичне висловлювання з констатацією положення, але те, що у більшості людей в елітах є вже роздратування до поки ще діючого президента, це однозначно", - пише Генерал СВР.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Зокрема, ЗСУ деокупували населений пункт Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Зазначимо, 2 жовтня в соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Херсонській області. Офіційно в ЗСУ ці дані не підтвердили, але начальниця пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк заявила, що "успіхи є".

ЗСУ звільнили Лиман

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили дані, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагалися втекти з Лимана.

Вдень 2 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман на Донеччині.

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