Гіркін завив після втечі окупантів з Лиману та заговорив про поразку РФ у війні

Ігор Гиркин / УНІАН

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков) заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників.

Це стосується керівництва Міноборони РФ, а також російського Генштабу. Про це він пише в Telegram.

"Найважливіше. Бійка за владу вийшла на поверхню. Кадиров (за підтримки Пригожина) атакував генерала Лапіна за здачу Лиману (хоча вина останнього, цілком ймовірно, лише в тому, що він не ладнає з самим Кадировим, так як Лапін за оборону Лиману спочатку не відповідав — його частини були спрямовані на допомогу з іншої ділянки фронту і до того ж спрямовані занадто пізно)", - скаржиться російський терорист.

"Прозвучали також прямі звинувачення на адресу начальника Генштабу Герасимова (ось вони — на мій особистий погляд — куди як більш обгрунтовані). Побічно - удар завдано по "Фанерному маршалу" (Сергій Шойгу, — ред), чиє подальше перебування на чолі Міноборони, нарешті, стає нестерпним для всіх, хто гостро не зацікавлений в поразці в даній війні", - додав Гіркін.

Нагадаємо, раніше Путін влаштував "чистки" серед генералітету. Він звільнив двох командирів військових округом на тлі провалу у війні проти України. Було прийнято рішення відсторонити командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова і командира Східного військового округу генерал-полковник Олександр Чайко.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в РФ йдуть "чистки " військового керівництва, відповідального за війну в Україні. У Росії відсторонили командувача" елітної " першої танкової армії, яка воювала на півночі і поблизу Ізюма в Харківській області.

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