Генерал ЗСУ Наєв розповів, як і коли закінчиться війна

ЗСУ, Сергій Наєв / командування об'єднаних сил ЗС України

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що головний маркер закінчення війни - це коли ЗСУ диктуватимуть окупантам свою точку з ведення бойових дій.

Як він сказав в ефірі телемарафону, те, що ми бачимо зараз – це початок такої ініціативи.

"Війна-це справа всієї держави і ЗСУ відповідають за військовий аспект боротьби держави проти російського агресора. Завершення війни - це відновлення кордонів станом на 1991 рік. Коли це станеться, складно прогнозувати, але кожен день ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити цей момент. Що стосується подальших дій, то повинен бути договір з країнами світу і з Росією, щоб така агресія більше ніколи не могла статися проти України", - пояснив Наєв.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ підкреслив, що наступ України - це початок перехоплення стратегічної ініціативи.

"Головний маркер - це стратегічна ініціатива, коли наші стратегічні дії будуть у всіх напрямках диктувати нашу точку зору ведення бойових дій. Те, що відбувається зараз – це перехоплення стратегічної ініціативи. Те, що Україна наступає - це наближає нас до перехоплення стратегічної ініціативи. Коли це станеться, ми все відчуємо", - підкреслив генерал.

Звільнення Лиману

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагаються втекти з лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України в Лимані. В місті йдуть бойові дії. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх сил.

У Міноборони Британії повідомили, що Росія зазнала військового і політичного удару при виведенні військ з лиману. Подальші втрати захоплених територій призведуть до посилення критики і тиску на військове командування.

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