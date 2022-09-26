"Чи то президент ідіот, чи то "старець" несправжній": Путін втік з Москви на зустріч з шаманом - ЗМІ

Путін регулярно отримує доповіді про невдоволення суспільства і падіння його рейтингу / Фото УНІАН

Після оголошення часткової мобілізації російський президент Володимир Путін втік з Москви і перебуває у своїй резиденції на Валдаї. Однак відпочити у диктатора не виходить, оскільки він постійно отримує тривожні новини. Путін навіть нібито провів зустріч зі старцем, щоби переконатися в "допомозі вищих сил". Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, який брав участь у великій кількості кремлівських "спецоперацій" та володіє інформацією, недоступною громадськості.

За даними каналу, Путін регулярно отримує доповіді про хід оголошеної ним мобілізації, про невдоволення суспільства і падіння його рейтингу.

"Масовий вихід з країни чоловіків призовного віку і невдоволення населення, що перетікає в мітинги і сутички в декількох регіонах, хвилюють Путіна найбільше, саме на доповіді з цією інформацією реакція президента найбільш акцентована", - пише Generall SVR.

Диктатор думав, що народ піде воювати з радістю і гордістю, а виявляється, російські чоловіки не готові віддавати життя ані за "Батьківщину", ані за свого президента.

За даними каналу, відпочинок Путіна на Валдаї не обійшовся без зустрічі зі старцем.

"У Путіна все явно йде не за планом, і під час відвідин резиденції на Валдаї друг президента Юрій Ковальчук організував Путіну зустріч зі "старцем", який повинен був підтвердити допомогу "вищих сил" у всіх починаннях і пообіцяти майбутні перемоги, але чи то президент ідіот, тому що в казки вірить, чи то "старець" не справжній, а невезіння продовжує переслідувати Путіна", - йдеться в повідомленні.

"Навіть старий "друг" Путіна Олександр Лукашенко, попри недільні багатогодинні вмовляння, погрози і обіцянки багатомільярдних кредитів, відмовився проводити мобілізацію в Республіці Білорусь, визнавати "референдуми" і взагалі поводився не як личить "молодшому братові". Занепокоєння в Дагестані, викликані мобілізаційними процесами, змушують Путіна ретируватися з Сочі. Кавказ - справа тонка, може і здетонувати", - додали на каналі.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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