"РФ - аутсайдер": у Зеленського назвали головну умову завершення війни в Україні

Михайло Подоляк назвав умову завершення війни / УНІАН/Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що для завершення війни немає необхідності враховувати позицію РФ.

Після звірств окупантів в Бучі та інших окупованих населених пунктах України, єдиним сценарієм завершення війни є військова поразка РФ, підкреслив він в ході інтерв'ю Радіо НВ.

"Є один формат завершення війни. Вони (Росія, - ред.) можуть програти, ми (Україна, - ред.) повинні виграти", - зазначив представник ОП.

Він пояснив, що завершення війни передбачає повне звільнення окупованих територій України.

Разом з тим він звернув увагу на те, що країна-агресор вже програє в Україні.

"Вона (Росія, - ред.) тут програє війну. Вона не зможе витримати війну на 5 або навіть на 3 фронти <...> Росія вже аутсайдер – вона програє", - додав Подоляк.

Нагадавши, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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