Українські військові повністю зачистили Лиман - Зеленський

ЗСУ потужно контрнаступають по всій лінії фронту.
Українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман у Донецькій області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це стало відомо 2 жовтня станом на 12:30.
"Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Спасибі нашим військовим, нашим воїнам", - сказав Володимир Зеленський.
Звільнення Лиману
У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.
Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагаються втекти з Лиману.
Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України в Лимані. В місті йдуть бойові дії. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх сил.
У Міноборони Британії повідомили, що Росія зазнала військового і політичного удару при виведенні військ з Лиману. Подальші втрати захоплених територій призведуть до посилення критики і тиску на військове командування.
Інші новини:
- Путін не застосовуватиме по Україні стратегічну ядерну зброю - Гончар
- Дев'ять країн НАТО підтримали вступ України до Альянсу
- ЗСУ підуть на Росію і Білорусь, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні – Соскін