Українські військові повністю зачистили Лиман - Зеленський

ЗСУ зачистили Лиман на Донеччині / Колаж фото Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Вони вже повністю зачистили Лиман у Донецькій області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це стало відомо 2 жовтня станом на 12:30.

"Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Спасибі нашим військовим, нашим воїнам", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив, що ЗСУ повністю зачистили Лиман / скріншот

Звільнення Лиману

У Збройних силах України 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська вже в Лимані Донецької області. Російські підрозділи опинилися в оточенні. На в'їзді в Лиман встановлено український прапор.

Сили оборони України взяли під контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Війська РФ на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що армія України в Лимані. В місті йдуть бойові дії. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх сил.

У Міноборони Британії повідомили, що Росія зазнала військового і політичного удару при виведенні військ з Лиману. Подальші втрати захоплених територій призведуть до посилення критики і тиску на військове командування.

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