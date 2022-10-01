Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапор

​ЗСУ підняли на околицях Лимана прапор України / скріншот ​

Збройні сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в Мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

Прапор України вже встановлено на околицях Лимана / скріншот

Раніше ЗМІ опубликовали кадри з Лиманського напрямку, де угруповання російських окупантів оточили Збройні Сили України.

На відео видно покинуті позиції загарбників, а голос за кадром пояснює, що Сили оборони України захопили Лиман. Також окупантам пропонують здатися в полон, щоб не стати "вантажем 200".

Ситуація в Лимані

Представник Східного угруповання військ Сергій Череватий 1 жовтня підтвердив, що захисники України оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Російське угруповання чисельністю приблизно 5-5,5 тис. осіб в районі Лимана оточене.

30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лимана Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили в котел.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області упродовж наступних 72 годин.

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