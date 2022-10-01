Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з 'котла'

Окупанти спішно виходили з лиману / скріншот

З Лиману Донецької області російські окупанти бігли на десятках автомобілів. Автоколона розтягнулася на сотні метрів.

Відповідне відео в Facebook опублікував фонд Повернись живим.

Відзначається, що на опублікованому відео з Лиману зафіксована колона окупантів, які намагаються втекти з міста.

"Лиман в Донецькій області. Відео знято на "Лелеку", яку з вашою допомогою придбав фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання і контролюють всі шляхи виходу з міста", - йдеться в підписі до відео.

Відзначимо, що на відео зафіксована вулиця, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки і військова техніка.

/ Скріншот

Додамо, що на іншому відео показана знищена колона окупантів, які намагалися втекти з Лиману.

/ Скриншот

Ситуація навколо Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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