Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з 'котла'

На опублікованому відео з Лиману зафіксована колона окупантів, які намагаються втекти з міста.
З Лиману Донецької області російські окупанти бігли на десятках автомобілів. Автоколона розтягнулася на сотні метрів.
Відповідне відео в Facebook опублікував фонд Повернись живим.
Відзначається, що на опублікованому відео з Лиману зафіксована колона окупантів, які намагаються втекти з міста.
"Лиман в Донецькій області. Відео знято на "Лелеку", яку з вашою допомогою придбав фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання і контролюють всі шляхи виходу з міста", - йдеться в підписі до відео.
Відзначимо, що на відео зафіксована вулиця, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки і військова техніка.
Додамо, що на іншому відео показана знищена колона окупантів, які намагалися втекти з Лиману.
Ситуація навколо Лиману
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.
На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.
"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.
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