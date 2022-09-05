Ворог в оперативному оточенні: ЗСУ звільнили ще чотири населених пункти

Українська армія просувається вперед на південному напрямку / Reuters

В Херсонської області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине, повідомив радник офісу президента Олексій Арестович.

Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини. Про це він розповів в ефірі Фейгін Live.

За даними радника ОП, у Високопіллі українські захисники взяли в полон "трохи більше десятка" полонених з "ДНР". При цьому, за його словами, село Новопетрівку південніше Ольгине утримують росіяни.

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Він уточнив, що ЗСУ звільнили ще три населених пункти, однак про це спочатку повинен буде оголосити Генштаб.

Разом з тим співрозмовник вважає, що говорити про рух до Херсона ще рано, проте угруповання РФ на правому березі Дніпра "в оперативному оточенні".

Разом з тим поромні переправи противника працюють "під вогневим контролем України". Арестович додав, що через 3-4 тижні ситуація для РФ на Херсонському напрямку погіршиться.

Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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