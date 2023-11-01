З'явилися гучні подробиці вчорашніх ударів ЗСУ по окупантах у Донецьку

Супутникові знімки підтверджують масштаби завданої російському угрупованню шкоди.

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Окупанти у Донецьку "спіймали" приліт / Колаж Главреда. Фото: скріншот, twitter.com/bradyafr

Під час повітряної атаки по місцю розташування російських складів з паливом в окупованому Донецьку було пошкоджено цілий бензопоїзд східного угруповання ЗС РФ.

На супутникових знімках від OSINT-дослідника Бреді Ефріка видно, що щонайменше частина бензопоїзда була в той вечір охоплена вогнем.

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Також на прилеглій до залізничних колій ділянці видно масштаби пожежі, що сталась після "прильотів" .

Удар по Донецьку 31 жовтня

31 жовтня в окупованому Донецьку було завдано ударів по складах з пальним російських військових. Пожежа трапилась після гучних вибухів.

Стверджується, що масштабна пожежа сталась у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове. Саме там росіяни розмістили свої склади паливно-мастильних матеріалів.

Нові "прильоти" по окупантах

31 жовтня у бухті Севастополя помітили задимлення на одному з російських кораблів. Стверджувалося, що димів малий протичовновий корабель. У Telegram-канал зазначили, що таке задимлення не схоже на запуск двигунів. Ймовірно, це може бути пожежа або випробування димової установки.

Стало відомо про наслідки іще одного високоточного удару HIMARS по окупантах. Вогнем було знищено / поранено понад 100 російських мобілізованих з Чувашії - тобто усю колону разом з військовою технікою.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

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