350 одиниць бронетехніки: ЗСУ повідомили про найбільшу поразку РФ

Російський наступ в районі Авдіївки призвів до надзвичайно високих втрат. За останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

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ЗСУ повідомили про рекордні врати ворога / Колаж Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ

За кількістю втрат, битва при Авдіївці в Донецькій області є найсерйознішою поразкою для російських військ. Втрати противника оцінюються на майже 6,5 тисяч осіб, було повністю знищено 100 танків, а також майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка — найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальна втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тис. осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено 5 танків ворога, серед яких є Т-90, — розповів Олександр Штупун.

Він також повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог активно застосовує резерви. Чисельність противника в районі Авдіївки сягає 40 тисяч окупантів.

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"Ворог йде вперед, зазнає втрат, залишки тікають назад, і їх всіма правдами і не правдами намагаються зібрати до купи та знову женуть вперед. Звичайні солдати бачать ті втрати і починають відмовлятися йти на вірну смерть, тому російське командування намагається їх обманювати або задіювати якісь свіжі сили з глибинки росії, які ще не обізнані про те, що твориться на фронті", - зазначати Олександр Штупун.

Речник також додав, що російські командири залякують і застосовують фізичну силу до звичайних солдатів, внаслідок чого окупанти починають здаватися в полон.

"Тільки вчора таких нарахували близько 10. Також загарбники аврально міняють деяких командирів, що свідчить про великі проблеми у росіян. Але розслаблятися не варто, бо у ворога ще є сили, і треба бути готовими дати їм відсіч", — підсумував Олександр Штупун.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська, як і раніше, намагаються оточити місто Авдіївка Донецької області, Сили оборони України відбили всі атаки ворога. Збройним Силам України вдалося продовжити свій просування на південь від міста Бахмут та закріпитися на нових позиціях. Українські війська також рухаються в напрямку Мелітополя і виснажують російські сили, про це повідомили в Генеральному штабі.

Також, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман вказує на те, що напередодні перевиборів глави кремлівського режиму Володимира Путіна російські окупаційні війська можуть почати наступ на східному фронті.

Водночас, як повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський, втрати російських окупантів на Таврійському напрямку знову почали зростати і протягом доби склали 529 осіб.

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