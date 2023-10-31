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У Севастополі димить корабель окупантів: що відомо

Альона Вороніна
31 жовтня 2023, 13:24
З’явилося відео, на якому видно дим, що підіймається над малим протичовновим кораблем.
Дым, Крым, российский корабль
У Севастополі димить корабель окупантів/ колаж: Главред, фото: Telegram "Кримський вітер", скрин, pixabay.com

У бухті тимчасово окупованого Севастополя помітили задимлення на одному з російських кораблів.

Відповідне відео, на якому видно, як дим підіймається над судном, опублікував місцевий Telegram-канал "Кримський вітер". Зазначається, що димить малий протичовновий корабель.

"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель", – йдеться в повідомленні.

відео дня

У Telegram-канал зазначили, що таке задимлення не схоже на запуск двигунів. Ймовірно, це може бути пожежа або випробування димової установки.

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війна в Україні задимлення вторгнення Росії новини Криму
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