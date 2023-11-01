Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

Російські окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Херсонської області - будівлю знищено.

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На Херсон скинули авіабомби / колаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin, 3 окрема штурмова бригада

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у середу, 1 листопада, окупаційна армія РФ скинула дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі.

"На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Заклад освіти знищений.

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В ОВА повідомили про обстріл Херсонщини / скріншот: t.me/olexandrprokudin

Обстріли Херсонщини: що відомо

Нагадаємо, що 30 жовтня росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні, є поранені. Снаряд РФ влучив просто у салон громадського транспорту. За уточненою інформацією, йдеться вже про 7 постраждалих.

Країна-агресорка Росія обстріляла багатоповерхівки в центрі Херсона. Армія РФ атакувала Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега. Були пошкоджені багатоповерхівки.

РФ скинула на Херсон 2 авіабомби. Начальник Херсонської МВА повідомив, що країна-агресорка Росія скинула з літаків дві авіабомби на Херсон і влучила у районі об'єкту критичної інфраструктури.

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