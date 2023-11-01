УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

1 листопада 2023, 18:30
Удар ЗСУ далекобійними ракетами по аеродрому в Бердянську змусив окупантів перекинути гелікоптери.
РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер
Гелікоптери на авиабазі в Таганрозі / Фото: X, Brady Africk

Російські війська перекинули гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з окупованого Бердянська в Таганрог після удару ATACMS, який завдав нищівних збитків. Про це повідомив "Defense Express", який посилається на дані військового аналітика Брейді Афріка.

20 жовтня Бреді Африк опублікував супутникові фотографії, на яких видно, що російські окупанти вивели кілька гелікоптерів з аеродрому в Бердянську після атаки ракетами ATACMS. Супутникові знімки, опубліковані аналітиком у Twitter, показують, що 31 жовтня 2023 російські окупанти сконцентрували 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8 на авіабазі в Таганрозі.

Зазначається, що це були саме ті вертольоти, які знаходилися 17 жовтня в аеропорту Бердянська перед ударом Сил оборони України з ОТРК ATACMS. Станом на 29 жовтня їх евакуювали, менше ніж за 2 тижні після атаки.

відео дня

Супутниковий знімок показує тільки факт раптової появи цієї кількості вертольотів на російській базі в Таганрозі, яка раніше слугувала майданчиком для Су-25СМ3. Наразі невідомо, чи росіяни доставили пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі після удару гелікоптери, які перелетіли туди.

Якщо говорити про відстань до лінії фронту, то від Таганрога до Волновахи складає близько 130 кілометрів, а від Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку - близько 120 кілометрів. Зазначена практична дальність польоту Ка-52 - до 480 кілометрів.

"Defense Express" також не виключає можливість, що росіяни можуть використовувати Таганрог не лише як новий майданчик для гелікоптерів, але й як своєрідний пункт ремонту літаків у разі нових ударів від Сил оборони України. Варто відзначити, що в Таганрозі розташований авіаремонтний завод, але дотепер його спеціалізація обмежувалася ремонтом та технічним обслуговуванням літаків радіолокаційного дозору, таких як А-50 та А-50У.

Атака по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, вночі 17 жовтня в тимчасово окупованих Бердянську і Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал та "десятки" російських військових. Всього по ТОТ випустили 18 ракет. Росіяни заявили про удар за допомогою ракет ATACMS та навіть опублікували фотографії суббоєприпасів М74, які містила одна із ракет.

У своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив удар. Аеродром в Бердянську вважався головним летовищем окупантів, де вони базували свою авіацію та запускали удари по фронтовим підрозділам Сил оборони.

Незабаром передачу ATACMS підтвердила і влада США. Відео запуску ракет також опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував воїнам за роботу та партнерам за допомогу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Реклама

Головне за день

ЗСУ потужно ударили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

ЗСУ потужно ударили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

18:59 Світ
РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

18:30 Україна
Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

17:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:30

Підозри зняті: Меттью Перрі помер не від передозування наркотиками - ЗМІ

19:17

З'явилися гучні подробиці вчорашніх ударів ЗСУ по окупантах у Донецьку

19:10

Про Арестовича та "поразку" у війніПогляд

19:01

Як зробити зачіску без "бабського" об'єму: стиліст вказав на помилку, яка додає віку

18:59

ЗСУ потужно ударили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
18:30

РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

18:27

Чорна п'ятниця 2023: брехливий маркетинг або реальні знижки

18:25

Кошовий розсекретив, на кого буде вчитися старша дочка Варвара

18:01

Шойгу погрожує знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ

Реклама
17:59

Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

17:47

Командир "зник" разом з батальйоном: у РФ хочуть приховати загибель сотні окупантів від HIMARS

17:46

Дружина Сергія Тігіпка зізналася, що була коханкою ще одруженого політика

17:41

Чи будуть повістки розсилати на смартфони: у Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію

17:35

"Розділяй і володарюй": Ягун пояснив, як протистояння ФСБ та Міноборони вплине на РФ

17:27

"Неможливо порахувати": окупанти серйозно зміцнюють лінію оборони і заважають ЗСУ

17:15

Техно-жовтень у Хмельницькому, Червонограді та Борисполі: Фокстрот відкрив 2 магазини та оновив 1 новости компании

17:03

РФ може бити ракетами з Новоросійська: генерал СБУ розкрив тривожний сценарійВідео

17:00

"Прошу не довіряти": Залужний попередив про фейкові повідомлення від шахраїв

16:52

Чому не можна позичати гроші ввечері: як правильно давати в борг

16:47

Як впливає режим сну на вагу: експерт розповів, як люди непомітно товстіють

Реклама
16:44

Чому Bayraktar "не видно" на фронті: офіцер ГУР розкрив один нюанс

16:32

Як і коли оформити надбавку до пенсії: кому з пенсіонерів пощастить

16:30

Що не можна робити 2 листопада, щоб не було проблем з грошима: прикмети дня

15:58

Північна Корея передала РФ мільйон снарядів, їх вистачить на 2 місяці – Bloomberg

15:57

"Путін помер" : у ГУР назвали цілі розгону інформації щодо смерті диктатора

15:50

Що буде, якщо Місяць віддалиться від Землі: чи чекати планетарної катастрофи

15:47

Більше немає сил: дружина Віктора Павліка в сльозах показала своє материнство

15:46

Чим не можна мити дзеркала: заборонені засоби, які залишають плямиВідео

15:30

"Хочуть знову окупувати місто": генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом

15:25

Швидко і без сантехніка: як пробити раковину на кухні

15:20

Українців евакуюють з Сектору Гази: скільки людей хочуть виїхати

15:15

Воїни ГУР вдарили по рідкісній радіолокаційній станції у Бєлгородській області РФВідео

15:10

Китайський гороскоп на завтра 2 листопада: Собакам - розчарування, Кабанам - образа

15:09

Змушували стояти на колінах: популярна українська актриса розповіла про булінг у школі

15:03

Ракети влучили по базах РФ: у Мережі дізналися деталі удару по окупантах у Криму

14:52

Прикордонники більше не приймають документи в "Дії" для виїзду за кордон

14:36

"Світ буде палахкотіти": астролог розповів, що не можна робити на молодик 13 листопадаВідео

14:34

Ксенія Мішина розсекретила свою вагу

14:17

Оновлений хіт Кароль та допомога ЗСУ від Януковича: чим здивує Вечірній Квартал у нових концертах

14:09

Телеканали ТЕТ і Бігуді групи 1+1 media розширили параметри супутникового мовлення

Реклама
14:08

Іван Дорн зібрався співати і танцювати на дорогому курорті перед росіянами - блогер

13:59

Умови нової допомоги Україні: у Конгресі США хочуть почути "стратегію перемоги"

13:45

За місяць Армія дронів уразила 175 ворожих танків і 245 гармат – Мінцифри

13:32

Занадто гарячий Гелловін: Alina Pash знялася топлес

13:30

Гроші поллються рікою: астролог назвав найприбутковіші дні листопада 2023

13:24

Буде 7 невдалих днів: астролог назвав найгірші дати листопада 2023Відео

12:57

Астролог Влад Росс розповів, коли в листопаді можна подорожувати

12:46

ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні: названо три плацдарми для наступу

12:45

"Встромив Путіну по самі помідори": актор з РФ Панін похвалився новим паспортом на тлі українського прапора

12:23

Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС: "Ми не проґавимо цей момент"

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти