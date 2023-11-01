РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

Удар ЗСУ далекобійними ракетами по аеродрому в Бердянську змусив окупантів перекинути гелікоптери.

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Гелікоптери на авиабазі в Таганрозі / Фото: X, Brady Africk

Російські війська перекинули гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з окупованого Бердянська в Таганрог після удару ATACMS, який завдав нищівних збитків. Про це повідомив "Defense Express", який посилається на дані військового аналітика Брейді Афріка.

20 жовтня Бреді Африк опублікував супутникові фотографії, на яких видно, що російські окупанти вивели кілька гелікоптерів з аеродрому в Бердянську після атаки ракетами ATACMS. Супутникові знімки, опубліковані аналітиком у Twitter, показують, що 31 жовтня 2023 російські окупанти сконцентрували 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8 на авіабазі в Таганрозі.

Зазначається, що це були саме ті вертольоти, які знаходилися 17 жовтня в аеропорту Бердянська перед ударом Сил оборони України з ОТРК ATACMS. Станом на 29 жовтня їх евакуювали, менше ніж за 2 тижні після атаки.

відео дня

Супутниковий знімок показує тільки факт раптової появи цієї кількості вертольотів на російській базі в Таганрозі, яка раніше слугувала майданчиком для Су-25СМ3. Наразі невідомо, чи росіяни доставили пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі після удару гелікоптери, які перелетіли туди.

Якщо говорити про відстань до лінії фронту, то від Таганрога до Волновахи складає близько 130 кілометрів, а від Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку - близько 120 кілометрів. Зазначена практична дальність польоту Ка-52 - до 480 кілометрів.

"Defense Express" також не виключає можливість, що росіяни можуть використовувати Таганрог не лише як новий майданчик для гелікоптерів, але й як своєрідний пункт ремонту літаків у разі нових ударів від Сил оборони України. Варто відзначити, що в Таганрозі розташований авіаремонтний завод, але дотепер його спеціалізація обмежувалася ремонтом та технічним обслуговуванням літаків радіолокаційного дозору, таких як А-50 та А-50У.

Атака по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, вночі 17 жовтня в тимчасово окупованих Бердянську і Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал та "десятки" російських військових. Всього по ТОТ випустили 18 ракет. Росіяни заявили про удар за допомогою ракет ATACMS та навіть опублікували фотографії суббоєприпасів М74, які містила одна із ракет.

У своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив удар. Аеродром в Бердянську вважався головним летовищем окупантів, де вони базували свою авіацію та запускали удари по фронтовим підрозділам Сил оборони.

Незабаром передачу ATACMS підтвердила і влада США. Відео запуску ракет також опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував воїнам за роботу та партнерам за допомогу.

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