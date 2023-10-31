HIMARS одним 'кидком' 'задвохсотив' цілий батальйон окупантів: подробиці удару ЗСУ

Кількість загиблих і поранених перевищує сотню.

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По колоні росіян влучно "прилетіло" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

До 120 російських окупантів, відправлених на війну проти України, з Чувашії знищено/ було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки.

Як повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланням на Telegram-канали Чувашії, удару HIMARS по окупантах було завдано під час їхньої підготовки до передислокації полку.

У цьому полку, з-поміж іншого, були КАМАЗи і УАЗи. Батальйон "Атал" практично повністю знищений, скаржаться росіяни.

відео дня

На відео з місця удару видно палаючі машини. Було знищено цілу колону. Влада Чувашії те, що трапилося, замовчує. Повідомляється, що військком Чувашії пригрозив кримінальною відповідальністю за поширення інформації про розгромлений мобілізований полк.

Колона окупантів загорілася після "прильоту" HIMARS - дивіться відео:

Війна в Україні та втрати Росії

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Окремо OSINT-аналітики встановили, що на Авдіївському напрямку противник стягнув сучасну техніку, що підкреслює, наскільки важливою для РФ є зараз ця ділянка фронту.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, своєю чергою, уточнив, що на вказаній ділянці фронту ЗС РФ зазнають ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом взимку 2023-го.

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