Командир 'зник' разом з батальйоном: у РФ хочуть приховати загибель сотні окупантів від HIMARS

ЗМІ дізналися нові подробиці високоточного удару по окупантах під час їхньої передислокації на фронті в Україні.

https://glavred.net/ukraine/komandir-ischez-vmeste-s-celym-batalonom-v-rf-pytayutsya-skryt-gibel-sotni-okkupantov-ot-himars-10513249.html Посилання скопійоване

ЗСУ вдарили по окупантах з HIMARS / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У Росії називають "недостовірною інформацією" загибель майже цілого батальйону окупантів з Чувашії в Україні від удару HIMARS. Разом з тим, скаржаться росіяни, точних даних щодо "двохсотих" і "трьохсотих" досі немає.

Як пише проект Радіо Свобода "Idel. Реалія", до "зниклих безвісти" потрапив також командир батальйону "Атал" Владислав Матузас. Z-"волонтери" повідомляють вже про 120 убитих і поранених.

"М'ясо... Тут найстрашніше вчора було те, що я коли-небудь бачив у своєму житті. КАМАЗ з людьми був. Цілий КАМАЗ з людьми", - говорить військовослужбовець на одному з відеозаписів, які почали поширювати в соцмережах вдень 31 жовтня. відео дня

Журналісти зв'язалися з кількома військовослужбовцями РФ, уродженцями республіки, яких мобілізували на війну восени торік.

Ці військові підтвердили інформацію про обстріл, показавши відеозаписи з місця подій. На одному з досі не опублікованих відео (воно є в розпорядженні редакції) чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами та іменами загиблих військових, також видно частини тіл, висунуті з них. На запитання кореспондента "Idel.Реалії" про те, що саме зображено на відео, російський військовий відповів: "Страшні кадри, не публікуйте їх".

При цьому офіційну інформацію про те, що трапилося, глава Чувашії Олег Ніколаєв не повідомив, хоча назвав брехнею загибель сотні окупантів.

"Такі інформаційні атаки спрямовані на поширення панічних настроїв у суспільстві. Вороги хочуть підірвати наш спільний бойовий дух і спеціально поширюють неправдиву інформацію", - цитує видання заяву Миколаєва.

Приховує інформацію про долю мобілізованих і військком Чувашії.

Удар по російському батальйону з Чувашії

Раніше Главред писав, як до 120 російських окупантів, відправлених на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

У цьому полку, з-поміж іншого, були КАМАЗи і УАЗи. Батальйон "Атал" практично повністю знищено, скаржаться росіяни. На відео з місця удару видно безліч палаючих машин.

Військком Чувашії пригрозив кримінальною відповідальністю за поширення інформації про розгромлений мобілізований полк.

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