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Втрати ЗСУ у війні: цифри, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США - NYT

Анна Ярославська
26 лютого 2024, 08:24
Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення Зеленський назвав конкретну цифру втрат України. Ці дані відрізняються від оцінок чиновників США.
Володимир Зеленський, втрати України
Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії втрати України у війні склали близько 31 тисячі українських солдатів. Дані Зеленського, які президент озвучив вперше, різко відрізняються від оцінок офіційних осіб США. Про це пише американське видання The New York Times.

Дані Зеленського про втрати ЗСУ не вдалося перевірити незалежно, пишуть журналісти.

NYT зазначає, що минулого літа в США називали інші цифри, і вони були значно вищими. Зокрема, американські чиновники заявляли, що близько 70 тисяч українців було вбито й від 100 до 120 тисяч - поранено. За словами офіційних осіб США, військові втрати Росії були приблизно удвічі вищі.

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"Говорячи про втрати України, Зеленський заявив, що хоче протистояти російській пропаганді та іншим оцінкам, які ставлять українські втрати на набагато вищий рівень. Він сказав, що Росія помилково заявила, що Україна втратила 60 тисяч солдатів", - пишуть журналісти.

Втрати України у війні з РФ

25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024" президент України Володимир Зеленський заявив, що 31 тисяча українських військових загинула у війні з російськими окупантами.

"Кожна людина - це великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Не 300 тисяч, або 150 тисяч, як бреше Путін. Але кожна втрата - це велика втрата для нас. Росіяни - загинули 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в РФ - до 500 тисяч в сумі з пораненими. Українців - 31 тисяча. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки пішло з поля бою", - сказав Зеленський.

Що відомо про форум "Україна. Рік 2024"

Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. За його словами, коли Україна була в наступі, а Росія - в обороні, втрати окупантів були приблизно вдвічі-втричі більші.

У вересні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що втрати серед сил оборони менші, ніж у росіян попри те, що ЗСУ йдуть у наступ.

У грудні 2022 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас він підкреслив, що втрати окупаційної армії набагато більші.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 26 лютого загальні бойові втрати РФ (з 24.02.22 по 26.02.24) орієнтовно склали близько 410 700 осіб (+880 за минулу добу).

Втрати РФ у війні станом на 26 лютого 2024
Втрати РФ у війні станом на 26 лютого 2024 / Фото: Главред ​

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