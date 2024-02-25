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"2024 - переломний рік": Зеленський заговорив про формат закінчення війни

Ангеліна Підвисоцька
25 лютого 2024, 18:40
Президент України заявив, що саме від 2024 року буде залежати формат закінчення війни.
Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленський назвав 2024 рік переломним / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Україні пішов третій рік повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. 2024 рік стане переломним і від нього буде залежати формат закінчення всієї війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Він назвав найбільш шокуючий момент - 24 лютого 2022 року. Саме перший рік війни Зеленський наживає періодом виживання, а другий рік - роком стійкості.

"Ізольовані міста України з сотнями тисяч населення без їжі та води. Це був жах. Це був страшний рік виживання. Вижили. Другий - рік стійкості. Після першого року і зими проявилася стійкість: хлопці - на полі бою; Захід об'єднався; стійкість економіки", - каже Зеленський.

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Президент зазначає, що нині в країні дуже складний період, який вимагає єдності.

"Я думаю, що це був найскладніший період - закінчився контрнаступ, почався російський наступ, послабився пакет допомоги ... Зараз найскладніший момент для нашої єдності. Якщо ми розвалимось всі - зовні з партнерами і всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося. Третій рік - переломний. Рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні та всередині, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. Це переломний рік. В переломний рік нам потрібні і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежати формат закінчення війни", - каже Зеленський.

Що відомо про форум "Україна. Рік 2024"

Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Пресконференція Зеленського 25 лютого

Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових. Він заявив, що на фронті загинула 31 тисяча українських захисників. Кількість поранених він залишив у таємниці, оскільки цією інформацією може бути зацікавлена РФ.

Також Зеленський заінтригував заявою про передачу далекобійних ракет. Він заявив, що перебуває "на позитиві" і вірить у те, що Захід передасть Україні далекобійні ракети ATACMS.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський прокоментував ситуацію навколо тиску російських окупантів у Харківській області та назвав головну умову захисту Куп'янська. За його даними, тиск ворога на Куп'янськ сильний, а співвідношення артпострілів 1 до 6 на користь РФ.

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